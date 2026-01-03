Teklić opet u HNL-u, izabrao je neobičan broj: 'Bivša zvijezda Arsenala naučila me puno toga'

NK Osijek doveo je drugo zimsko pojačanje nakon Borne Barišića: 26-godišnji veznjak Tonio Teklić novi je član "bijelo-plavih". Na Opus Arenu stiže na posudbu iz poljskog Widzewa do kraja sezone, uz mogućnost otkupa ugovora na ljeto. Riječ je o igraču čije se najbolje izdanje pamti iz razdoblja provedenog u Varaždinu, nakon čega je uslijedio transfer u turski Trabzonspor.

Teklić ne skriva da se veseli povratku u hrvatski nogomet i da u Osijek dolazi s jasnom ambicijom – ponoviti, pa i nadmašiti forme koje su ga svojedobno lansirale među najzanimljivije veznjake lige.

Pokretanje videa... 02:11 Osijek - Slaven Belupo | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

- Volio bih opet biti onaj stari, možda i bolji. U inozemstvu sam stekao puno iskustva, čak i u razdobljima kada nisam puno igrao. U Trabzonu sam trenirao s Pepeom, koji je u Arsenalu vrijedio 60 milijuna eura, i s Edinom Višćom koji je u Turskoj već 12 godina. Od obojice sam puno naučio i vjerujem da to mogu prenijeti na hrvatske terene - rekao je Teklić po dolasku za službene stranice.

Osijek se nalazi u zahtjevnoj situaciji, no novi veznjak uvjeren je da momčad ima snage za preokret.

- Nije lako, ali tu smo da to promijenimo, i hoćemo. Svi jedva čekamo početak drugog dijela sezone da bismo dokazali sebi i drugima da možemo ispuniti ono što se od nas traži. Znam da su me trener i sportski direktor željeli, i želim im uzvratiti dobrim igrama - poručio je.

Teklić ističe da voli situacije u kojima se puno očekuje, a posebno se raduje debiju u dresu s brojem 99.

- Pratio sam samo HNL i stvarno mi je nedostajao. Želim igrati, biti sretan i pomoći klubu. U Poljskoj sam trebao vremena za adaptaciju, nisam bio u prvom planu i zato sam odlučio potražiti novu sredinu. Nadam se da ću je pronaći ovdje. U Varaždinu mi je puno toga odgovaralo, vjerujem da će tako biti i u Osijeku.

Sportski direktor Osijeka Alen Petrović istaknuo je kako su Teklića doveli s namjerom stabilizacije momčadi i dodatne kvalitete u veznom redu.

- Najavljivao sam što želimo napraviti u ovom prijelaznom roku. Tonio je iskusan i dokazan veznjak, a mi smo zbog brojnih ozljeda imali puno problema u sredini terena. Sjećamo se njegovih igara u Varaždinu, a i u turskom Erzurumsporu je u 34 utakmice imao četiri gola i devet asistencija. Očekujem da će biti važan faktor u stabilizaciji momčadi. Trener ga dobro poznaje, a opcija otkupa postavljena je realno - rekao je Petrović.