Teksaška policija upozorila je hrvatske navijače: Ne gledajte u ljude koji sa sobom nose oružje

Teksaška policija napravila je posebne preporuke za hrvatske navijače koji će bodriti "Vatrene" u Dallasu protiv Engleske, u njihovoj prvoj utakmici na Svjetskom prvenstvu u Kanadi, Meksiku i SAD-u. Popis svih preporuka može se pronaći na službenoj stranici Hrvatskog nogometnog saveza.

Između ostalog navodi se kako se alkohol smije konzumirajte isključivo u licenciranim barovima, restoranima i službeno određenim navijačkim zonama. Sa sobom je važno nositi identifikacijski dokument s fotografijom jer je zakonska dob za konzumaciju alkohola u SAD-u 21 godina.

Zabranjeno je konzumiranje alkohola na ulici, u parkovima, na parkiralištima ili u javnom prijevozu, a zabranjeno je i nošenje otvorenih boca ili čašu s alkoholnim pićem izvan prostora licenciranog objekta.

Fort Worth: Hrvatski navijači u povijesnoj četvrti Stockyards | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

- Nemojte pretpostaviti da je konzumacija alkohola na javnom mjestu dopuštena samo zato što se okupio veći broj ljudi koji slave - navodi policija.

Zakonska granica alkohola u krvi je 0.8 promila, kazne za vožnju pod utjecajem alkohola u Teksasu vrlo su stroge.

- U Teksasu je javno pijanstvo prekršaj zbog kojeg možete biti uhićeni. To se odnosi na situacije kada se osoba nalazi na javnom mjestu u alkoholiziranom stanju do te mjere da predstavlja opasnost za sebe ili druge - dodaje se.

Hrvatski navijači se upozoravaju da ne posjeduju, koriste, kupuju niti distribuiraju kanabis ili bilo koju drugu ilegalnu drogu u Teksasu.

Što se tiče oružja, navijači se mole da ostanu smireni ako primijetite osobu koja javno nosi vatreno oružje.

- Nemojte zuriti u osobu koja nosi oružje, upirati prstom prema njoj niti glasno komentirati njezino ponašanje. Nemojte prilaziti osobi koja nosi oružje niti pokušavati dodirnuti njezino oružjem nemojte panično reagirati niti ulaziti u sukob samo zato što ste vidjeli osobu koja otvoreno nosi oružje - dodaje se.

Fort Worth: Hrvatski navijači u povijesnoj četvrti Stockyards | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Mole se navijači da sve nesuglasice s drugim navijačima rješavaju smireno, a po potrebi uz pomoć zaštitarske službe.

- Nemojte se ponašati glasno, agresivno ili na način koji ometa javni red i mir. Nemojte nastaviti konzumirati alkohol na javnom mjestu nakon što vas na to upozore policijski službenici ili zaštitari. Nemojte ulaziti u fizičke sukobe s drugim navijačima ili bilo kojim drugim osobama. Nemojte blokirati prometnice, ulaze ili javne prolaze, čak ni kao dio organiziranog navijačkog slavlja - stoji u priopćenju policije.