Teletović se oprostio od Avdića: 'Rijetko pokazujem slabost, ali moje suze preplavile su svijet'

Proslavljeni košarkaški komentator, podkaster i novinar, Edin Avdić, preminuo je prošlu srijedu u Sarajevu u 47. godini života. Njegova iznenadna smrt šokirala je košarkašku scenu u regiji, Avdić je dugo radio kao komentator na Areni Sport, a mnogi će ga pamtiti po energičnom stilu i emotivnom načinu prenođenja utakmica..

Avdić je sahranjen ovog ponedjeljka u Sarajevu, a od njega se emotivnim govorom oprostio Mirza Teletović (40), koji se potpuno slomio tijekom komemoracije. Teletović je rekao kako su njegove suze nakon vijesti preplavile svijet, a Avdića je opisao kao "ljudsku veličinu kakva se rijetko sreće".

"U ovom ludom vremenu, Edin je bio čovjek koji nikada nikoga nije prevario, niti zakinuo za jednu, jedinu riječ, i upravo zbog toga su ga svi neizmjerno voljeli i cijenili. Iako mu je profesija bila vezana za govor i mikrofon, posjedovao je rijetku i dragocjenu vrlinu, znao je istinski poslušati druge, a njegovo prijateljstvo i podrška su mi značili neizmjerno mnogo," rekao je Teletović, koji je igrao u NBA ligi od 2012. do 2018. godine.

Sarajevo: Konferencija za medije Košarkaškog saveza BiH | Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Jedan od najpoznatijih Avdićevih prijenosa ostao je dvoboj BiH i Litve na Eurobasketu 2013., kada je usklik „Teletović s parkinga!“ ušao u lokalni sportski folklor.

"Svi me znate kao čovjeka koji rijetko pokazuje slabost. Ali, danas teku suze koje su preplavile svijet. Njegov prerani odlazak je nepravedan i teško je prihvatiti da ga više nema sa nama", kroz suze je priznao Teletović, prenosi Alo.

Avdićeva ljubav prema košarci svugdje je bila prepoznata.

"Kao sportski komentator, Edin je znao sve o sportu, a košarku je istinski živio. Nesebično je dijelio svoje ogromno znanje i prenosio igru s čistom emocijom, s jedinstvenom željom da svi osjetimo tu istinsku ljepotu sporta. Za svaku zajedničku minutu, savjet i neponovljive prijenose , veliko ti hvala", zaključio je Teletović.