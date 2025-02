Tema za razmišljanje u hladnoj maksimirskoj postelji: Dinamo u 9 utakmica primio 5 iz prekida!

Beznadežan slučaj, dušo, beznadežan slučaj, ljubavi. Odzvanjala je pjesma Prljavog kazališta na poluvremenu utakmice Dinama i Osijeka s zvučnika na Maksimiru, a 'modri' su ponovno primili gol iz prekida. Fabio Cannavaro devet je utakmica na klupi 'modrih', a ima skor od pet pobjeda i četiri poraza. Od toga samo jedan poraz u Ligi prvaka, dva u HNL-u i sad ispadanje iz Kupa.

Petnaest primljenih golova, od čega pet iz prekida. Nevjerojatno zvuče ti podatci, čak i nemoguće ako je jasno da je riječ o aktualnom hrvatskom prvaku kojem se to dugo vremena nije moglo dogoditi. Kao da 'modra' momčad drhti svaki put kad lopta pada prema petercu iz prekida, bilo aut, bilo slobodan udarac ili korner, reklo bi se - 'pola' gola ima protivnička momčad. U čemu je problem? To mora otkriti talijanski strateg, a možda mu to pođe za rukom nakon teške noći na hladnoj maksimirskoj postelji.

Rekao je da ne voli razgovarati s igračima kad su vruće glave, dao im je priliku da još jednom pogledaju utakmicu i razmisle gdje su i što pogriješili, a onda želi razgovarati s njima kao muškarcima. I da, muškarci su često zaboravljivi, zna se dogoditi da odemo po nešto u dućan pa se bez toga vratimo, ali da baš pet od 15 puta zaboraviš kako si točno trebao stajati, to se baš i neće dogoditi. Odnosno hoće, ako igrate za Dinamo.

Istra 1961 je na Maksimiru preko Rozića zabila direktno iz kornera, a izgledalo je to kao loša komunikacija Nevistića i Franjića na prvoj stativi. Na Opus Areni u ligi je Osijek slavio 2-1, a prvo je Omerović nevjerojatno pogodio nakon kornera i OK, tu se ne može ništa reći, čudesno je pogodio. Ali kako je kod drugog gola Soldo ostao sam, a srećom je jedan od najboljih skakača u Osijeku, to je neobjašnjivo.

Onda u 'gaženju' na Rujevici Petrovič utrčava sam nakon kornera s desne strane, opet su se pogledi samo širili šesnaestercom Dinama, a onda se dogodio Babec i ispadanje u četvrtfinalu Kupa nakon što su Theophile i Belcar dozvolili Soldi da pronađe bivšeg igrača Gorice koji je donio polufinale Kupa izabranicima Federica Coppitellija. Velikih problema ima Dinamo u tom segmentu igre, a već za vikend im slijedi najveći hrvatski derbi kad na Maksimir stiže Hajduk. A momčad je to koja je dosta opasna iz prekida, odlično se u tim situacijama snalaze Filip Uremović i Marko Livaja, a pokazao je Dario Melnjak da u ruci ima dugi aut.

- Ludo je što sve izgleda tako jednostavno, a sve je u fokusu. Radimo na mnogim stvarima što se tiče prekida, jučer smo i prekjučer radili, ranije smo radili... Rekao sam im da ako protivnici nešto stvore i zabiju gol, stisnemo im ruku i dobro. Ali, ovako, teško je shvatiti. Ne trebaju se bojati pogriješiti, ako nekoga stavim u momčad i pogriješi, to je moja pogreška, a suludo je da smo primili gol kao djeca - rekao je talijanski strateg nakon poraza od Osijeka u Kupu.

VIše nema isprika, nedjelja je dan odluke

A u nedjelju neće morati razmišljati samo o prekidima, već i o svih deset utakmica na klupi koje bi mogle stati u taj jedan derbi, ali i kao cijela sezona za Dinamo. Jer teško je očekivati da će 'modri' ostati u utrci za naslov prvaka ako ih Hajduk pobijedi na Maksimiru, a pitanje je i hoće li to 'preživjeti' Cannavaro. Iako je Talijan opušten na konferencijama za novinare, smireno objašnjava što je htio, što je dobio, a što tek očekuje od momčadi, ali nakon što je otišao Marko Marić, nekako je osjećaj da je on sljedeći.

Povukao je potez, ostavio je igrače spavati na Maksimiru nakon poraza. Nema razgovora s obitelji, skretanja misli videoigrama, filmovima ili već čime - imate mogućnost ponovno pogledati utakmicu, razmisliti što se točno dogodilo, a jutro nakon sjesti u svlačionicu i razgovarati s Cannavarom, razgovarati jedni s drugima kao muškarci. Jer hrvatski prvak ovo si ne može dopustiti, a šansi za 'staviti na stol' ono što zapravo jesu igrači Dinama sve je manje. Možda je zadnja već u nedjelju...