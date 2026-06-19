Tenisač psovao u intervju pa ga ATP kaznio s čak 40.000 dolara

Francuski tenisač Corentin Moutet, 36. na pojedinačnoj ATP ljestvici, morat će platiti novčanu kaznu u iznosu od 40.000 američkih dolara, a razlog su izrečene vulgarne riječi tijekom intervjua nakon meča u londonskom Queen's Clubu, koji je emitiran na BBC-u, objavila je u petak Udruga teniskih profesionalaca (ATP).

Ovaj ljevoruki 27-godišnji Parižanin se žalio na kaznu.

Moutet je u prvom kolu pobijedio sunarodnjaka Giovannija Mpetshija Perricarda u tri seta, u dvoboju koji se protegnuo na dva dana, da bi u obveznom intervjuu nakon meča, koji je BBC emitirao uživo, sedam puta izgovorio riječ "fuck", iako ga je posramljena novinarka više puta zamolila da se suzdrži od korištenja vulgarnih izraza.

- Nakon upotrebe vulgarnog jezika od strane Corentina Mouteta (...), igrač je kažnjen s 40.000 dolara (otprilike 35.000 eura) zbog nesportskog ponašanja - izjavio je ATP u priopćenju za javnost.

Moutet, koji je u četvrtak izgubio u drugom kolu, potvrdio je da će se žaliti na kaznu, dodao je ATP.

- Njegovu žalbu pregledat će ATP-ov odbor za usklađenost - priopćilo je vodstvo ATP Toura.