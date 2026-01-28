Tenisači nezadovoljni politikom na Australian Openu. Swiatek: Jesmo li životinje u zoološkom?

Poljakinja Iga Swiatek i srpski tenisač Novak Đoković pridružili su se sve većem broju igrača koji zahtijevaju više privatnosti izvan terena na Australian Openu nakon što su kamere snimile Coco Gauff kako izbacuje bijes poslije poraza za što je poslije Amerikanka rekla da je trebao biti osobni trenutak.

Nakon što je Gauff izgubila od Eline Svitoline u četvrtfinalu, frustrirana Amerikanka povukla se iza zida i više puta udarila reketom o tlo.

Bez znanja treće nositeljice, kamere su snimile svaki njezin pokret, a video je emitiran gledateljima diljem svijeta, a Gauff je rekla da je nezadovoljna što nigdje nema privatnosti osim u svlačionici.

- Pitanje je, jesmo li mi tenisačice ili smo životinje u zoološkom vrtu, gdje ih se promatra čak i kada obavljaju nuždu- rekla je Swiatek novinarima nakon što je u srijedu izgubila od Elene Ribakine u četvrtfinalu sa 5-7, 1-6.

U redu, to je očito bilo pretjerivanje, ali bilo bi lijepo imati malo privatnosti. Bilo bi lijepo i imati vlastiti proces, a ne biti stalno promatran.“

Na pitanje je li razgovarala s organizatorima turnira o toj temi, Swiatek je slegnula ramenima i rekla: „Koja je poanta?“

Tenis Australia rekla je da su kamere u zonama za zagrijavanje i hlađenje postavljene kako bi navijačima pružile "dublju vezu" s igračicama, ali da će s njima surađivati ​​kako bi pronašli rješenja.

Amerikanka Amanda Anisimova također je rekla da zna da igrači nemaju puno privatnosti u Melbourne Parku, dodajući da je "držala glavu dolje" dok nije stigla do svlačionice.

- Očito postoje dobri trenuci koje ljudi vide i to je zabavno. Onda, kada izgubite, vjerojatno postoje ne tako dobri trenuci - rekla je Anisimova. "Video Coco koji je objavljen, težak je, jer ona nije imala pravo glasa u tome."

Đoković je suosjećao s Gauff, ali nije vidio budućnost u kojoj bi manje kamera bilo norma.

- Slažem se s njom. Zaista je tužno što se u osnovi ne možete nigdje odmaknuti i sakriti i izbaciti svoju frustraciju, svoj bijes na način koji kamera neće snimiti - rekao je Đoković.

Američka tenisačica Jessica Pegula rekla je da je snimanje kamera izvan terena nešto što turnir treba smanjiti, dodajući da se čini da je ove godine bilo gore jer su imali osjećaj kao da ih se stalno snima.

Swiatek, koja je također postala viralna kada joj nije dopušteno da uđe u dvoranu nakon što je zaboravila akreditaciju, primijetila je da drugi Grand Slam turniri poput Roland Garrosa i Wimbledona pružaju tenisačima utočišta izvan dohvata kamerama i navijačima.

- Postoje neka mjesta na koja barem možete otići kada trebate. Ali postoje neki turniri gdje je to nemoguće i stalno vas promatraju, ako ne navijači onda kamere - rekla je.