Tenisači pred punim tribinama čekaju Austriju: Još se ne zna tko će igrati uz Bornu Ćorića

Još je manje od 24 sata ostalo do izvlačenja parova za susret Davis Cupa između Hrvatske i Austrije, odnosno, do konačne prijave sastava. Tada izbornik hrvatskog sastava Vedran Martić mora odlučiti koga će prijaviti umjesto ozlijeđenog Marina Čilića, a izbor će pasti na jednog od trojice igrača koji su trenirali u Rijeci: to su Nino Serdarušić, Mili Poljičak i Dino Prižmić.

- Čekat ćemo do petka. Rok za prijavu je do sat vremena prije ždrijebanja. Mi treniramo, pripremamo se i spremni ćemo dočekati susret - kaže Martić.

Izvlačenje će biti održano s početkom podne u Muzeju grada Rijeke. Ulaznica za susret, prema posljednjim informacijama, više nema, što znači da će dvorana Zamet biti puna, a to bi moglo donijeti dodatni vjetar u leđa našim igračima.

- Lijepo je igrati pred svojom publikom. Posljednji put to se dogodilo prije tri godine protiv Indije u Zagrebu. Ljudi u Rijeci očito vole tenis, dvorana je rasprodana i očekujemo veliku podršku s tribina.

Imali ste nekoliko dana priliku voditi igrače i vidjeti kako „dišu“ na igralištu. Možete li procijeniti njihovu formu i mogućnosti?

- Nadamo se da će mogućnosti biti dovoljne za pobjedu nad Austrijom. To je u ovom trenutku najvažnije, da pobijedimo i kvalificiramo se za daljnje natjecanje. Nadam se da će se do tada i Marin Čilić oporaviti od ozljede i ponovno priključiti reprezentaciji.

Jeste li bacili koji pogled na austrijski trening i malo ih špijunirali ili već ionako znate sve o njima?

- Sve igrače poznajem, uključujući parove. Dominica Thiema poznajem jako dobro, u dobrim smo odnosima i znamo se s profesionalnih turnira. Dennisa Novaka također, samo Rodionova ne toliko, jer nastupa na ATP Challengerima. Čeka nas jako težak suparnik, od Thiema možemo očekivati da će dati sve od sebe za Austriju. Novak je u dobroj formi, nedavno je osvojio jedan ATP Challenger i na još jednom igrao u polufinalu. Rodionov je ljevoruk, neugodan. Ne znam za koga će se odlučiti izbornik, ali u paru očekujemo Lucasa Miedlera i Alexandera Erlera - zaključio je Martić.

U subotu, prvog dana susreta, početak je u 14 sati, a na rasporedu su dva pojedinačna meča. U nedjelju će u 13 sati program početi okršajem parova, nakon čega slijede dva pojedinačna meča.

