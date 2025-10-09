Obavijesti

Komentari 7
Tenisači se pobunili zbog groznih uvjeta: 'Želite li da netko umre na terenu?'

Piše Zdravko Barišić,
Foto: GO NAKAMURA/REUTERS

Ekstremni uvjeti u Kini samo su vrh sante leda problema s kojim se tenis suočava. Broj predaja, odustajanja i ozljeda ove je godine šokantan. Samo na turnirima Masters 1000 serije zabilježena je 41 predaja

Masters u Šangaju obilježili su ekstremni vremenski uvjeti koji su doveli do niza kolapsa i predaja mečeva, a žrtva teških uvjeta bio je i drugi tenisač svijeta Jannik Sinner.

Nakon dva i pol sata igre u uvjetima visoke vlažnosti zraka, Sinner je počeo osjećati posljedice iscrpljenosti. Posljednjih 20 minuta meča proveo je u grčevima i s poteškoćama s disanjem. Usred odlučujućeg seta, vidno iscrpljen, odšepao je do svoje stolice koristeći reket kao oslonac i predao meč.

I nije on jedini, još nekoliko tenisača moralo je predati zbog iscrpljenosti. Čak ni igranje u večernjim satima nije donijelo olakšanje. Novak Đoković povraćao je u dva uzastopna meča, a tijekom meča protiv Jaume Munara izgledalo je kao da je i on dosegnuo svoj limit, srušivši se na teren nakon iscrpljujućeg poena. Tražio je pomoć u nekoliko navrata, izgledao je kao da će odustati, ali na kraju je odradio do kraja i plasirao se u četvrtfinale. 

ATP Masters 1000 - Shanghai Masters
Foto: GO NAKAMURA/REUTERS

Sa sličnim problemima bore se i tenisačice 800 kilometara dalje u Wuhanu. Emma Raducanu i Jelena Ostapenko predale su mečeve zbog iscrpljenosti i vrtoglavice, a Ostapenko je kasnije otkrila da je "doživjela toplinski udar". Bianca Andreescu najbolje je sažela situaciju objavivši video na kojem cijedi znoj iz čarapa uz komentar: "Vrijeme u Wuhanu je poručilo: 'Idite igrati tenis u sauni.'"

Dok su se igrači borili za svaki dah, jedno pitanje nametnulo se kao ključno. Postavio ga je Danac Holger Rune tijekom medicinskog time-outa, dok su mu mjerili tlak i stavljali ledene ručnike oko vrata. Okrenuo se supervizoru ATP-a, Gerryju Armstrongu, i upitao:

- Zašto ATP nema pravilo o vrućini? Želite li da igrač umre na terenu?

Armstrongov odgovor bio je poražavajući u svojoj iskrenosti:

- Ne znam, to je dobro pitanje.

Time je razotkriven jedan od najvećih problema modernog tenisa. Dok Grand Slam turniri i Ženska teniska asocijacija (WTA) imaju jasno definirane politike o ekstremnim vrućinama koje omogućuju duže pauze ili čak prekid mečeva, krovna organizacija muškog tenisa takvo pravilo nema. Odluke su prepuštene individualnoj procjeni supervizora na terenu, u koordinaciji s medicinskim timovima.

ATP Masters 1000 - Shanghai Masters
Foto: GO NAKAMURA/REUTERS

Pod pritiskom javnosti i igrača, ATP je izdao priopćenje u kojem navodi da "aktivno razmatra" situaciju te da se "procjenjuju dodatne mjere, uključujući implementaciju službene politike o vrućini, u konzultaciji s igračima, turnirima i medicinskim stručnjacima." Naglasili su da sigurnost igrača ostaje njihov glavni prioritet.

Ekstremni uvjeti u Kini samo su vrh sante leda problema s kojim se tenis suočava. Broj predaja, odustajanja i ozljeda ove je godine šokantan. Samo na turnirima Masters 1000 serije zabilježena je 41 predaja, a na turniru u Pekingu, tjedan dana ranije, pet od dvanaest mečeva u jednom danu završilo je odustajanjem jednog od igrača.

Igrači i stručnjaci desetljećima upozoravaju na predugu i iscrpljujuću sezonu. Nedavne inicijative, poput produživanja brojnih Masters i WTA 1000 turnira na dva tjedna, samo su pogoršale situaciju. Igrači provode više vremena na turnirima, daleko od kuće, što uzima danak ne samo na fizičkom, već i na mentalnom zdravlju.

