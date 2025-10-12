Teniska 'pepeljuga': Senzacija iz Monaka preko noći od zamjene u kvalifikacijama do milijunaša

Svijet tenisa svjedočio je jednoj od najnevjerojatnijih priča u njegovoj modernoj eri. Valentin Vacherot, 26-godišnji tenisač iz Monaka, stigao je na šangajski Masters kao 204. igrač svijeta i zamjena u kvalifikacijama, a napustio ga je kao pobjednik, upisavši ime zlatnim slovima u povijesne knjige. U finalu koje će se dugo pamtiti, svladao je rođaka i bivšeg sveučilišnog suigrača, francuskog predstavnika Arthura Rinderknecha, rezultatom 4-6, 6-3, 6-3, zaokruživši tako dvotjednu senzaciju koja prkosi svakoj logici.

- Ovo je nestvarno. Nemam pojma što se upravo dogodilo, kao da ne sanjam, jednostavno je ludo - izjavio je Vacherot u suzama nakon meča života.

- Mora postojati jedan gubitnik, ali mislim da su danas dva pobjednika. Jedna obitelj je pobijedila, a za tenis kao sport, ova priča je nestvarna.

Put do zvijezda: Nevjerojatan pohod kroz Šangaj

Vacherotov put do titule bio je sve samo ne lagan. U turnir je ušao zahvaljujući odustajanju drugih igrača, jedva se probivši u kvalifikacije. Tamo je započeo pobjednički niz od devet mečeva, pokazujući nevjerojatnu mentalnu snagu. Šest puta tijekom turnira, uključujući kvalifikacije, vraćao se nakon izgubljenog prvog seta.

Na putu do finala rušio je redom favorizirane protivnike: Laszla Đerea, Alexandera Bublika, Tomáša Macháča i Tallona Griekspoora. U četvrtfinalu je šokirao 11. igrača svijeta Holgera Runea, da bi u polufinalu ostvario najveću pobjedu karijere, eliminiravši četverostrukog osvajača Šangaja i najtrofejnijeg igrača u povijesti Novaka Đokovića s uvjerljivih 6-3, 6-4. Svaka pobjeda bila je veća od prethodne, a Vacherot je igrao s hrabrošću i samopouzdanjem koje je nadilazilo njegov rang.

Obiteljsko finale za vječnost

Vrhunac ove filmske priče bilo je finale protiv 30-godišnjeg rođaka Arthura Rinderknecha. Dvojac, čije su majke sestre, odrastao je zajedno, a čak su i dijelili svlačionicu na američkom sveučilištu Texas A&M. Tijekom cijelog turnira pružali su si međusobnu podršku, navijajući jedan za drugog iz lože.

Samo finale bilo je nabijeno emocijama. Iskusniji Rinderknech, 54. igrač svijeta, bolje je otvorio meč i osvojio prvi set. No Vacherot je ponovno pokazao nevjerojatnu otpornost. Pronašao je ritam, počeo dominirati servisom i agresivnom igrom s osnovne linije preokrenuo meč. Nakon što je realizirao meč-loptu, uslijedio je dirljiv zagrljaj na mreži, a suze su tekle obojici igrača tijekom ceremonije dodjele nagrada. Potpisavši se na kameru, Vacherot je ostavio poruku koja sažima sve:

- Djed i baka bili bi ponosni.

Rušenje rekorda i financijski skok života

Ovom pobjedom Vacherot je srušio niz rekorda ATP toura. Postao je najniže rangirani pobjednik (204.) u povijesti Masters 1000 serije (od 1990.), prvi igrač iz Monaka s ATP titulom u open eri te tek treći kvalifikant koji je osvojio turnir ove kategorije, pridruživši se Robertu Carreteri (Hamburg 1996.) i Albertu Portasu (Hamburg 2001.).

Osim sportske slave, Vacherotov život promijenio se i financijski. Za pobjedu u Šangaju zaradio je nevjerojatnih 1,12 milijuna dolara (oko milijun eura), čime je gotovo udvostručio ukupnu zaradu u karijeri koja je prije turnira iznosila oko 594.000 dolara. Uz to, ostvario je i astronomski skok na ATP ljestvici: s 204. mjesta vinuo se na 40. poziciju, preskočivši čak 164 mjesta. Trijumf teniske "pepeljuge" pobjeda je koju će teniski svijet pamtiti možda i desetljećima.

Foto: Go Nakamura

Foto: Go Nakamura

Foto: Go Nakamura