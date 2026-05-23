Teniske zvijezde u pobuni: 'Ne čuju nas, ne odgovaraju nam...'

Arina Sabalenka, Jannik Sinner, Iga Swiatek, Coco Gauff i niz drugih top igrača u srijedu su na medijskom danu Roland Garrosa odbili uobičajene intervjue i razgovore s novinarima. Umjesto uobičajenih 60 do 90 minuta, sveli su medijske obveze na svega 15 minuta, koliko otprilike iznosi udio prihoda koji Grand Slam turniri daju igračima.

Sabalenka je objasnila zašto je stala ispred ostalih.

- Radi se o igračicama koje su niže na ljestvici i koje pate. Nije lako živjeti u ovom teniskom svijetu s tim postotkom koji zarađujemo. Kao svjetska broj 1, moram ustati i boriti se za njih - rekla je.

Igrači od Grand Slam turnira traže veći udio prihoda, mirovinske fondove i osnivanje igračkog vijeća. Rublev je dodao da problem nije samo novac.

- Ne čuju vas, ne odgovaraju na poruke mjesecima - poručio je.

Jedini veliki absent bio je Đoković, koji ipak podržava igrače. "Pokušajmo biti ujedinjeniji i pronaći bolju budućnost za naš sport", rekao je Srbin.