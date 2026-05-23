Obavijesti

Sport

Komentari 4
ROLAND GARROS

Teniske zvijezde u pobuni: 'Ne čuju nas, ne odgovaraju nam...'

Piše Bruno Lukas,
Čitanje članka: 5 min
Teniske zvijezde u pobuni: 'Ne čuju nas, ne odgovaraju nam...'
Foto: Fabian Bimmer/REUTERS

Najbolji tenisači i tenisačice svijeta odbili su medijske obveze uoči Roland Garrosa i zahtijevaju veći udio prihoda od Grand Slam turnira, a predvodi ih svjetska broj jedan Arina Sabalenka

Admiral

Arina Sabalenka, Jannik Sinner, Iga Swiatek, Coco Gauff i niz drugih top igrača u srijedu su na medijskom danu Roland Garrosa odbili uobičajene intervjue i razgovore s novinarima. Umjesto uobičajenih 60 do 90 minuta, sveli su medijske obveze na svega 15 minuta, koliko otprilike iznosi udio prihoda koji Grand Slam turniri daju igračima.

POGLEDAJTE GALERIJU:

*EXCLUSIVE* Italian tennis star Jannik Sinner's girlfriend, Laila Hasanovic shows off her beach body figure out in the glorious sunshine as she relaxes on the beach with a friend in Cannes. *EXCLUSIVE* Italian tennis star Jannik Sinner's girlfriend, Laila Hasanovic shows off her beach body figure out in the glorious sunshine as she relaxes on the beach with a friend in Cannes. *EXCLUSIVE* Italian tennis star Jannik Sinner's girlfriend, Laila Hasanovic shows off her beach body figure out in the glorious sunshine as she relaxes on the beach with a friend in Cannes.
67
Foto: MAMA, SICO

Sabalenka je objasnila zašto je stala ispred ostalih.

- Radi se o igračicama koje su niže na ljestvici i koje pate. Nije lako živjeti u ovom teniskom svijetu s tim postotkom koji zarađujemo. Kao svjetska broj 1, moram ustati i boriti se za njih - rekla je.

TENNIS - Internazionali di Tennis - Internazionali BNL d'Italia
Foto: Domenico Cippitelli/IPA Sport/IP

Igrači od Grand Slam turnira traže veći udio prihoda, mirovinske fondove i osnivanje igračkog vijeća. Rublev je dodao da problem nije samo novac.

ODLIČAN REZULTAT Sjajna Petra Marčinko izborila je polufinale turnira u Rabatu
Sjajna Petra Marčinko izborila je polufinale turnira u Rabatu

- Ne čuju vas, ne odgovaraju na poruke mjesecima - poručio je.

Jedini veliki absent bio je Đoković, koji ipak podržava igrače. "Pokušajmo biti ujedinjeniji i pronaći bolju budućnost za naš sport", rekao je Srbin.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 4
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, još je ostalo otvoreno pitanje jednog predstavnika u Konferencijskoj ligi, kao i kluba koji ispada iz elitnog društva
FOTO Kraljici diska davali su tek 10 posto šanse da preživi, a sad je najveća hrvatska atletičarka
APSOLUTNA LEGENDA

FOTO Kraljici diska davali su tek 10 posto šanse da preživi, a sad je najveća hrvatska atletičarka

Sandra Elkasević objavila je kako će natjecateljsku 2026. godinu pauzirati kako bi se posvetila oporavku i pripremi za nastavak karijere
FOTO 'Kraljica sponzoruša' fotkala se potpuno gola: 'Ti si majka, razmisli o svojoj obitelji'
NAPALI SU JE

FOTO 'Kraljica sponzoruša' fotkala se potpuno gola: 'Ti si majka, razmisli o svojoj obitelji'

Rebekah Vardy supruga je poznatog engleskog nogometaša Jamieja, a pažnju javnosti nerijetko skrene na sebe. Izgubila je sudsku parnicu protiv supruge Waynea Rooneya, a u studenom 2023. slikala se potpuno gola na terasi hotela u Las Vegasu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026