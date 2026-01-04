Teniski potres: Đoković napušta organizaciju koju je osnovao!

Novak Đoković, najtrofejniji tenisač svih vremena, donio je odluku koja je uzdrmala temelje teniske politike. U nedjelju je objavio da se u potpunosti povlači iz Profesionalnog udruženja teniskih igrača (PTPA), organizacije koju je prije šest godina suosnovao s kanadskim tenisačem Vasekom Pospišilom s ciljem da igračima pruži snažniji i neovisan glas. Ovaj potez označava kraj jedne ere i postavlja ozbiljna pitanja o budućnosti borbe za prava igrača u "bijelom sportu".

'Moje vrijednosti više nisu usklađene sa smjerom organizacije'

Đokovićeva odluka nije došla iznenada, već je, kako sam navodi, rezultat dubokog promišljanja i dugotrajnog neslaganja s vodstvom udruge. Svoju je odluku priopćio javnosti putem objave na društvenim mrežama, ne ostavljajući prostora za nagađanja o razlozima svog odlaska.

"Nakon pažljivog razmatranja, odlučio sam se u potpunosti povući iz Profesionalnog udruženja teniskih igrača. Ova odluka dolazi nakon dugotrajne zabrinutosti u vezi s transparentnošću, upravljanjem i načinom na koji su moj glas i imidž predstavljeni", napisao je Đoković.

"Ponosan sam na viziju koju smo Vasek i ja dijelili prilikom osnivanja PTPA-e, a to je dati igračima jači, neovisan glas. Međutim postalo je jasno da moje vrijednosti i pristup više nisu usklađeni s trenutačnim smjerom organizacije. Nastavit ću se fokusirati na svoj tenis, obitelj i doprinos sportu na načine koji odražavaju moja načela i integritet. Igračima i svima uključenima želim sve najbolje u budućnosti, ali za mene je ovo poglavlje sada zatvoreno."

Projekt koji je trebao promijeniti tenis

PTPA je osnovan 2020. tijekom US Opena kao odgovor na dugogodišnje nezadovoljstvo igrača postojećom strukturom koju vode ATP i WTA. Ideja je bila stvoriti tijelo slično sindikatima u momčadskim sportovima, koje bi se borilo za veći udio u prihodima, bolji raspored turnira i općenito veći utjecaj igrača na odluke koje izravno utječu na njihove karijere. Đoković je od samog početka bio najistaknutije lice pokreta, koristeći svoj status kako bi privukao druge igrače i dao legitimitet inicijativi. Međutim put PTPA-e bio je trnovit od samog početka. Organizacija se suočila s otporom vladajućih teniskih tijela, a mnogi su igrači i stručnjaci bili skeptični prema njezinoj stvarnoj moći i utjecaju.

Kap koja je prelila čašu: Masovna tužba protiv teniskog poretka

Čini se da je ključni trenutak koji je doveo do razlaza bila masovna tužba koju je PTPA pokrenuo u ožujku 2025. Tužbu je podnio protiv ATP-a, WTA-a, Međunarodne teniske federacije (ITF) i Međunarodne agencije za teniski integritet (ITIA), a kasnije su joj pridodana i sva četiri Grand Slam turnira. Optužbe su bile iznimno teške: PTPA je tvrdila da teniska vladajuća tijela funkcioniraju kao "kartel" koji provodi "sustavno zlostavljanje, antikonkurentske prakse i očito zanemarivanje dobrobiti igrača".

Zanimljivo je da se Đokovićevo ime nije našlo na popisu tužitelja, iako je bio suosnivač organizacije. Već tada je javno izrazio rezerve, kazavši kako se "ne slaže sa svim aspektima tužbe" te da je neka terminologija bila "prilično snažna". Njegova distanca od najagresivnijeg poteza koji je PTPA povukla bila je jasan znak da unutar organizacije postoje duboke podjele oko strategije i pristupa. Iako je PTPA u svibnju 2025. zabilježila manju pravnu pobjedu, čini se da je radikalni smjer bio neprihvatljiv za Đokovića.

Odlaskom Novaka Đokovića, PTPA gubi svog najutjecajnijeg člana i zaštitno lice. Postavlja se pitanje može li organizacija preživjeti bez njega ili je ovo početak njezina kraja. S druge strane, Đoković se okreće onome što je i najavio: tenisu i obitelji. U lovu na rekordni 25. Grand Slam naslov, jasno je dao do znanja da u posljednjim godinama svoje veličanstvene karijere želi izbjeći političke bitke i posvetiti se isključivo terenu. Njegov odlazak iz PTPA-e nije samo osobna odluka, već i simboličan kraj jednog od najambicioznijih pokušaja reforme modernog tenisa.