TENISKI SKANDAL Uvaljivala se kolegi?! 'Ako me želiš, onda i jače serviraj'. On je sve negirao

Danielle Collins (32) jedna je od najzanimljivijih figura u svijetu tenisa. Zbog svog agresivnog stila igre i glasnog slavljenja poena zaradila je nadimak 'Danimal', a sad je u središtu teniskog skandala
Američka tenisačica Danielle Collins, poznata po vatrenom temperamentu na terenu i izvan njega, našla se u središtu medijske pozornosti nakon što je francuskog kolegu Corentina Mouteta javno optužila za flertovanje i slanje privatnih poruka.
Cijela se priča zakotrljala tijekom prijenosa uživo s Miami Opena, a ubrzo je prerasla u žestoki verbalni okršaj na društvenim mrežama.
Sve je počelo u studiju Tennis Channela, gdje je Collins gostovala kao stručna suanalitičarka. Voditelj Steve Weissman spomenuo je nedavni susret između nje i Mouteta na terenu za trening, kazavši kako joj je Francuz "dobacivao".
- Uglavnom, rekla sam mu: 'Ako ćeš tako flertovati sa mnom, morat ćeš imati jači servis' - ispričala je Amerikanka.
- Zapravo je sve u snažnim forhendima i snažnim servisima - poručila je.
Collins se tu nije zaustavila. Ustvrdila je da ju je Moutet prestao pratiti na društvenim mrežama nakon što je njezin profil na aplikaciji za upoznavanje postao viralan. Na njemu je, naime, navela da je ne zanimaju "niski kraljevi" (eng. short kings), referirajući se na muškarce niže od nje. S obzirom na to da je visoka 178 cm, a Moutet 180 cm, njezin je komentar izazvao brojne reakcije.
- Morate shvatiti, ja sam visoka 178 cm i za mene je to pošteno. To je samo preferencija, nemam ništa protiv niskih kraljeva. Ali on se uzrujao zbog toga, poslao mi je poruku i onda me prestao pratiti - rekla je Collins, dodavši da joj se Moutet ponovno javio nakon pobjede u Miamiju.
- Opet mi se javio u privatne poruke sinoć, pitajući jesam li vidjela njegov meč i sve snažne servise koje je udarao - izjavila je i zaključila da Francuz "još uvijek nema šanse".
Nije trebalo dugo čekati na Moutetovu reakciju. Francuski tenisač oglasio se na društvenoj mreži X (bivšem Twitteru), gdje je oštro demantirao njezine tvrdnje i optužio Collins da izmišlja priče kako bi privukla pozornost.
- Nikad te nisam ni pratio. Spremna si reći bilo što samo da ljudi pričaju o tebi. Trebala bi naučiti voljeti sebe kako ne bi morala izvoditi gluposti da bi te ljudi voljeli", poručio joj je Moutet, a zatim uputio i sarkastičan komentar televizijskoj kući: "Tennis Channel, dobri sportski novinari."
Danielle Collins, rođena 13. prosinca 1993., jedna je od najzanimljivijih figura u svijetu tenisa. Zbog svog agresivnog stila igre i glasnog slavljenja poena zaradila je nadimak "Danimal". Za razliku od većine tenisačica, profesionalnu karijeru započela je tek nakon završetka fakulteta. Igrala je za Sveučilište u Virginiji, gdje je dva puta osvojila prestižnu NCAA titulu u singlu (2014. i 2016.).
Tijekom karijere otvoreno je govorila o zdravstvenim problemima, uključujući borbu s reumatoidnim artritisom i endometriozom, zbog koje je 2021. morala na hitnu operaciju. Najveći uspjeh na Grand Slam turnirima ostvarila je 2022. godine, kada je igrala finale Australian Opena protiv Ashleigh Barty. Iste godine dosegla je i svoj najbolji renking u karijeri, sedmo mjesto na WTA ljestvici.
