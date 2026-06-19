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Teniski šou u Samoboru! Igra i Hrvat osvajač Wimbledona koji je oduševio Novaka Đokovića

Piše 24sata,
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Teniski šou u Samoboru! Igra i Hrvat osvajač Wimbledona koji je oduševio Novaka Đokovića
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Foto: Vedran Tomac

Na samoborskim terenima nastupaju tenisači s bogatim ATP iskustvom i visokim svjetskim renkingom, među kojima su Jozef Kovalík, Tomislav Kuzmanov, Andrej Nedić te hrvatska nada Mili Poljičak

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Prvo izdanje međunarodnog ITF M25 turnira u Samoboru od 16. do 22. lipnja 2026. godine već u svojoj premijernoj godini privuklo je iznimno kvalitetan igrački sastav. Na samoborskim terenima nastupaju tenisači s bogatim ATP iskustvom i visokim svjetskim renkingom, među kojima su Jozef Kovalík, Tomislav Kuzmanov, Andrej Nedić te hrvatska nada Mili Poljičak. Poljičak je 2022. osvojio juniorski Wimbledon i trenirao s Novakom Đokovićem. Velik odaziv kvalitetnih igrača potvrđuje da je Samobor već pri prvom izdanju postao atraktivna destinacija na profesionalnoj teniskoj sceni. Tijekom turnirskog tjedna publika je imala priliku uživati u vrhunskim mečevima i sjajnoj sportskoj atmosferi. U subotu su na rasporedu dva polufinalna susreta pojedinačne konkurencije, nakon kojih slijedi finale parova. Očekuje nas uzbudljiva završnica i borba za naslov pobjednika prvog izdanja turnira.

Foto: Vedran Tomac

Finale pojedinačne konkurencije igra se u nedjelju, 22. lipnja, s početkom u 10 sati. Iz TK Samobor pozivaju sve ljubitelje tenisa da svojim dolaskom podrže igrače i budu dio povijesti prvog ITF M25 turnira u Samoboru. Ovaj događaj predstavlja važan korak u daljnjem razvoju tenisa u Samoboru i Hrvatskoj. Sve rezultate možete pratiti na poveznici OVDJE.

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