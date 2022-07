Terapije koljena uz narodnjake: Evo kako se oporavlja Zlatan

Milan je prošle sezone osvojio prvi naslov talijanskog prvaka nakon 11 godina, no navijači (zasad) nisu dočekali nekog 'kapitalca'. Ipak, jedna ih je vijest itekako obradovala. A to je ostanak Zlatana Ibrahimovića. Stvar još službeno nije 'riješena', no talijanski mediji uvjeravaju da je sve dogovoreno.

Švedski napadač u 41. godini i dalje želi igrati nogomet na najvišoj razini, a da bi tamo opet zaigrao mora prvo zaliječiti koljeno zbog kojega je ove sezone proveo na travnjaku manje od 1200 minuta (27 nastupa).

Zlatan naporno radi na oporavku, a svakog dana odlazi na terapije. Tamo, prema viđenome, 'ubija vrijeme' uživajući u narodnjačkim hitovima. Pjesma "Rekla mi je, rekla" srpskog pjevača Slobe Radanovića mogla se čuti u njegovom posljednjem 'izvještaju' s terapije.

Podsjetimo, Ibrahimović je ranije objavljivao snimke na kojima je u pozadini svirala njegova najdraža pjesma "Jutro je", a pjevačica Nada Topčagić bila je i na proslavi njegovog jubilarnog 40. rođendana i zapjevala mu omiljenu pjesmu.

Podsjetimo, prema prvim procjenama doktora, Zlatanu će za potpuni oporavak koljena biti potrebna pauza od šest do osam mjeseci što znači da je možda odigrao svoju posljednju utakmicu u karijeri. Jer povratak u top formu u 42. godini, koliko će Zlatan imati kada se oporavi od ozljede, nije baš jednostavan...

