Teren je uvijek jedino mjerilo! Kačavenda i Topić sad moraju dobiti više minuta i povjerenja

Dvije priče, dva junaka. Obojica s istim ciljem, dokazati se u klubu iz rodnoga grada. I najdražem klubu. Lukas Kačavenda (23) i Fran Topić (23) nikada u Maksimiru nisu bili u prvom planu. Nikad se oko njih nisu slagale momčadi, niti jedan od njih nikad nije imao zacementirano mjesto u početnoj postavi. Dapače, ako ćemo biti realno, obojica su uvijek bili nekako na marginama.