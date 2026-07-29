Topić je asistirao u Švicarskoj, sad asistirao i u uzvratu. Jednom je pogodio vratnicu, stalno je opasan. Kačavenda 'modrima' donosi prijeko potrebnu agresiju u veznoj liniji, dečki su probudili Dinamo iz zimskog sna
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Teren je uvijek jedino mjerilo! Kačavenda i Topić sad moraju dobiti više minuta i povjerenja
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Dvije priče, dva junaka. Obojica s istim ciljem, dokazati se u klubu iz rodnoga grada. I najdražem klubu. Lukas Kačavenda (23) i Fran Topić (23) nikada u Maksimiru nisu bili u prvom planu. Nikad se oko njih nisu slagale momčadi, niti jedan od njih nikad nije imao zacementirano mjesto u početnoj postavi. Dapače, ako ćemo biti realno, obojica su uvijek bili nekako na marginama.
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