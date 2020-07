'Terror' i Vaso u elementu prije borbe: 'Koliko Ivica točno ima godina?; Kladio bih se na Vasu!'

'Pa nije mi lijepo gledati kako je nokautirao Francu, a znam da i mene hoće tak. Ne sviđa mi se to. Ali neću odustati pa makar mi to bila i zadnja borba u životu', poručio je 'Terror Psihopati' u sučeljavanju prije borbe

<p>Bojimo se jedino korone, početna je poruka <strong>Ivice 'Terrora' Truščeka</strong> (37!) i <strong>Vase 'Psihopata' Bakočevića</strong> (30) manje od deset dana prije borbe za BMF titulu, odnosno naslov najopakijeg čovjeka na Balkanu. Bit će to glavna borba treće FNC-ove priredbe pod imenom 'Fighting Island' koja će se održati 31. srpnja na Zrću u klubu Noa.</p><p>Prije sedam godina Trušček je pobijedio Vasu koji je bio tek na početku svoje borilačke karijere, a sad je ipak drugo vrijeme. Svojevremeno je 'Terror' tvrdio da bi ga Vaso dobio u jednoj od 10 borbi, ali sad su stvari drukčije.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Sučeljavanje 'Terrora' i 'Psihopata'</strong></p><p>-Zaj*bo sam se naravno! On u tom meču nije pokazao sve što zna, popravio se puno. Bit će mi puno teže, možda i nemoguće. Imamo slični broj borbi, a on ima tri puta manje poraza nego ja pa ima puno bolji skor - rekao je Ivica, ali odmah se uključio 'Psihopat'.</p><p>- To samo govori da sam ja prebio malo više kanti bi se reklo. Čuj, mene samo zanima koliko godina Trušček ima da nam on kaže, to nikako ne mogu pohvatati? - 'bocnuo' ga je Vaso, ali 'Terror' je bio spreman: </p><p>- Jel' po Sherdogu ili po rodnom listu? Ja preferiram Sherdog (op.a koji kaže da ima 32 godine) </p><p>- Imaš li 40? Pa mi kad smo si tukli prvi put imao si 3, 100%, kunem ti se! - a Trušček je dodao: Nisam, imao sam 37!</p><p>Dobro raspoloženi akteri glavne borbe u završnim su fazama priprema za borilački spektakl na Zrću, a u zadnjem tjednu obično slijedi skidanje kilograma. Sad se bore u kategoriji do 75kg pa ne bi smjelo biti problema. </p><p>- S obzirom za koji se pojas borimo, nije bilo potrebno skidanje kilograma. Ali da bi izgledali kao borci, 'ajde rekao da se nađemo na 75 kila da imamo trbušnjake i to je to - našalio se Bakočević.</p><p>U borbi prije sedam godina Ivica imao tri kilograma viška na vagi pa se dosjetio kako i da Vaso dođe pretežak na Zrće, ne bi mu mogao ništa zamjeriti. </p><p>- Ma nema Ivica mane osim starosti. Ivica je najopasniji jer ulazi u svaki meč kao da ga 'boli uho' za sve i mislim da je tu najopasniji. Zna preživjeti situacije i vratiti kako treba, da kažimo u tom iskustvu. A sad da će me završit ili nokautirat, toga se ne bojim mnogo iskreno - dok je 'Terror' istaknuo Vasine prednosti:</p><p>- Mlad je, brz, jak i lud. Pa nije mi lijepo gledati kako je nokautirao Francu, a znam da i mene hoće tak. Ne sviđa mi se to. Jedino me strah da me ne nokautira ko budalu .</p><p>Bore se za titulu najopakijeg čovjeka na Balkanu pa bi takva trebala biti i borba. Opaka.</p><p>- Mislim da se trebamo boriti u stand-up 'na ruke' pa tko koga uspava - na što mu je Trušček dodao: 'A dobar ti je to scenarij pa ja nikad nikoga u životu nisam nokautirao - objasnio je Trušček i završio:</p><p>- Da treba, ja bih se kladio na Vasu. Ali to ne znači da neću dati sve od sebe pa makar mi to bila posljednja borba.</p><p>Podsjetimo, na priredbi će osim spomenutih boraca nastupiti i Ivan <strong>Erslan </strong>te Miloš <strong>Janičić</strong>, sve borci najjače europske organizacije KSW-a. Zatim Francisco '<strong>Croata</strong>' Barrio, Aleksandar <strong>Janković</strong>, najbolja hrvatska borkinja Adriana <strong>Vuković </strong>i mnogi drugi.</p><p>Broj mjesta je ograničen, zato je bolje nabaviti ulaznicu što prije. One su puštene u prodaju <a href="https://www.eventim.hr/hr/ulaznice/fnc-3-fighting-island-novalja-noa-beach-club-553368/event.html?co=hrv" target="_blank">u sustavu Eventim</a> gdje ih do 30. srpnja možete kupiti po cijeni od 250 kuna, dok će se, ako još koji primjerak ostane u prodaji, na dan priredbe ulaznice prodavati po cijeni od 300 kuna. U prodaji je i ograničen broj VIP ulaznica po cijeni od 800 kuna.</p><p>Za sve one koji to ne uspiju napraviti, događaj će moći pratiti putem portala 24sata kao i prvi dobivati sve novosti oko ovog dosad neviđenog borilačkog spektakla.</p>