Teška bitka nogometne ikone: Već je jednom pobijedio tumor, a ponovno se bori za svoj život

Jedan od najvećih bugarskih nogometaša svih vremena, legendarni napadač Ljuboslav "Ljubo" Penev (59), prolazi kroz najteže trenutke svog života. Nakon što mu je dijagnosticiran zloćudni tumor bubrega, Penev se trenutno nalazi na liječenju u specijaliziranoj onkološkoj klinici u Njemačkoj, gdje vodi bitku za život. Vijest je potresla nogometni svijet, a poruke podrške stižu sa svih strana.

Prema informacijama koje prenose bugarski mediji, stanje legendarnog nogometaša je vrlo ozbiljno. Penev je drastično smršavio, a njegov je organizam iznimno iscrpljen teškom bolešću. Upravo zbog toga, liječnički tim zasad ne može započeti s agresivnijim metodama liječenja, poput kemoterapije, jer bi to predstavljalo preveliki rizik za njegovo ionako oslabljeno tijelo.

Obitelj moli za pomoć

Suočena s visokim troškovima liječenja u inozemstvu, obitelj Ljuboslava Peneva pokrenula je humanitarnu akciju kako bi prikupila potrebna sredstva. Apel za pomoć brzo se proširio Bugarskom i nogometnom zajednicom, koja se ujedinila u želji da pomogne čovjeku koji je obilježio jednu slavnu eru bugarskog nogometa. Njegova borba postala je simbol nade za mnoge, a obitelj je zahvalna na svakoj donaciji i poruci podrške.

Ovo, nažalost, nije prvi put da se Penev suočava s opakom bolešću. Njegova snaga i mentalitet pobjednika već su jednom bili na najvećem ispitu, iz kojeg je izašao kao pobjednik.

Već je jednom pobijedio rak

Penev je svoju prvu životnu bitku vodio 1994. godine, na samom vrhuncu svoje igračke karijere. Tada mu je dijagnosticiran rak testisa, a strašna vijest stigla je neposredno uoči Svjetskog prvenstva u SAD-u. Dok su se njegovi suigrači iz "zlatne generacije", predvođeni Hristom Stoičkovom, pripremali za turnir na kojem će ostvariti povijesni uspjeh i osvojiti četvrto mjesto, Penev je morao u bolnicu.

Propustio je najveći uspjeh u povijesti bugarskog nogometa, ali je dobio najvažniju utakmicu – onu za život. Nakon uspješnog liječenja i oporavka, vratio se nogometu jači nego ikad. Njegov povratak na teren bio je inspiracija mnogima i dokaz nevjerojatne mentalne snage.

Karijera za pamćenje

Ljuboslav Penev bio je prototip modernog napadača, visok, snažan, tehnički potkovan i s nevjerojatnim osjećajem za gol. Karijeru je započeo u CSKA iz Sofije, a njegove igre ubrzo su ga odvele u jednu od najjačih liga svijeta, španjolsku La Ligu. S velikim je uspjehom nosio dres Valencije, gdje je postao miljenik navijača, a zatim je prešao u Atlético Madrid.

Upravo je u Atleticu ostvario najveći klupski uspjeh. U sezoni 1995./1996., pod vodstvom Radomira Antića, bio je ključni igrač momčadi koja je osvojila povijesnu dvostruku krunu – prvenstvo i Kup kralja. Igrao je još za Compostelu i Celtu Vigo prije povratka u CSKA, gdje je i završio igračku karijeru. Nakon toga, posvetio se trenerskom poslu, a u jednom je mandatu vodio i bugarsku reprezentaciju.