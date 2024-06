Teška ozljeda Dinamove želje i talentiranog igrača Lokomotive: 'Pomirio sam se sa sudbinom'

Duga pauza čeka jednog od najtalentiranijih HNL igrača, Lokomotivinog Fabijana Krivaka (19). Naime, mladi lokos nalazio se na odmoru u rodnom selu Zlataru Bistrici. Otišao je na igralište kako bi malo "protegnuo noge", a tamo je doživio jednu od težih ozljeda - puknuli su mu prednji križni ligamenti!

Prema Transfermarktu, Krivakova je tržišna vrijednost 600,000 eura, a Lokomotiva je za njegove usluge očekivala nekoliko ponuda ovog ljeta, što iz inozemstva, što iz HNL-a. Talentiranog veznjaka pratio je i Dinamo, koji je prošle godine iz Kajzerice doveo Luku Stojkovića i Lukasa Kačavendu. A nevjerojatno je što su obojica također doživjeli istu ozljedu puknuća križnih ligamenata kao i Krivak...

- Bio sam doma, u Zlataru Bistrici, otišao sam na igralište malo se razgibati. Nisam igrao nikakvu utakmicu, nego sam malo trčkarao i pucao loptu po golu. U jednom sam trenutku malo jače potrčao s loptom u nogama, zaustavio sam se i koljeno mi je odjednom "propalo". Najprije sam bio šokiran, nisam mogao vjerovati da se to dogodilo. No, sad sam se već pomirio sa sudbinom, tako je - rekao je mladi veznjak za Sportske novosti.

Lokomotiva i Dinamo sastali se u 22. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Krivak će ići "pod nož" kada mu splasne oteklina na koljenu, a pred njim je višemjesečni oporavak. Sportašima obično treba više od šest mjeseci za oporavak od takve ozljede, no nije neuobičajeno da on traje i do godinu dana. Ove je sezone Krivak odigrao 28 utakmica za prvu momčad Lokomotivu i zabio jedan gol.