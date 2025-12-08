Teška ozljeda velikog hrvatskog talenta, iznijeli ga na nosilima. 'Lice mu se iskrivilo od boli...'

Krik boli i vapaj. To je, nažalost, posljednja slika Leona Grgića (19) s travnjaka gradskog derbija u Grazu. Mladi hrvatski reprezentativac i velika nada "vatrenih" doživio je tešku ozljedu u nedjeljnom okršaju njegovog Sturm Graza i gradskog rivala Grazera, a prve prognoze lede krv u žilama.

Pokretanje videa... 01:20 Hrvatska ušla u 'skupinu smrti': Zahtjevan ždrijeb za 'vatrene', Gana pokvarila planove Dalića! | Video: 24sata/reuters

Scena je bila potresna. Nakon jednog duela, Grgić je ostao ležati na travi, a bol je bila toliko jaka da je odmah bilo jasno kako se radi o nečem ozbiljnom. Liječnička služba brzo je utrčala na teren, a nakon nekoliko minuta mladi napadač iznesen je na nosilima s čvrsto umotanim koljenom.

'Lice mu se iskrivilo od boli, odmah je zvao pomoć'

Detalji o samoj ozljedi još se čekaju, no austrijski mediji, na čelu s uglednim Kleine Zeitungom, donose crne slutnje. Sumnja se na puknuće prednjeg križnog ligamenta, jednu od najtežih ozljeda s kojima se sportaš može suočiti.

Foto: Profimedia

- Odmah je podigao ruku kako bi pokazao da više ne može nastaviti i da ga treba zamijeniti. Lice mu se iskrivilo od boli, iznijeli su ga s terena i odvezli u bolnicu - pišu austrijski novinari koji su svjedočili potresnim scenama na stadionu.

Pokažu li se ove prognoze istinitima, za Grgića je ova sezona, u kojoj je počeo pokazivati svoj golemi potencijal, nažalost završena. Čeka ga operacija i višemjesečni oporavak, dug i naporan put povratka na travnjak. U dosadašnjem dijelu sezone, u 16 nastupa za Sturm zabio je tri gola i dodao jednu asistenciju, a posebno se pamti njegov sretan, ali zaslužen gol u derbiju protiv Red Bull Salzburga za remi 1-1.

Veliki udarac za Hrvatsku nakon teške odluke

Ova ozljeda nije samo udarac za austrijskog prvaka, već i ogroman peh za hrvatski nogomet. Grgić, rođen i odrastao u Austriji, nedavno je donio veliku odluku i nakon nastupa za mlađe uzraste Austrije odabrao predstavljati Hrvatsku. Hrvatski nogometni savez u kolovozu je dobio i službenu potvrdu od FIFA-e, nakon što je mladić izrazio nedvosmislenu želju.

- Donio sam odluku o igranju za hrvatsku reprezentaciju. Rođen sam i odrastao u Austriji koju smatram svojim domom, ali Hrvatska je u mojoj krvi te sam osjetio snažnu želju da predstavljam Hrvatsku kao svoju domovinu. Odluka za Hrvatsku nije ni na koji način odluka protiv Austrije, zemlje koju duboko poštujem - poručio je tada Grgić u emotivnoj izjavi.

Velika Gorica: Kvalifikacijska utakmica za odlazak na U-21 Europsko prvenstvo, Hrvatska - Ukrajina | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Zabijao kao na traci za mlade "vatrene"

Koliko je Grgićeva odluka bila ispravna i koliko je Hrvatska dobila, vidjelo se odmah. Pod vodstvom izbornika Ivice Olića, nametnuo se kao prvi napadač mlade U-21 reprezentacije i počeo nemilosrdno tresti mreže. U samo četiri nastupa u kvalifikacijama za Europsko prvenstvo zabio je čak četiri gola.

Bio je čovjek odluke u pobjedi protiv Ukrajine 1-0, zabio je i u slavlju protiv Mađarske 2-0 u gostima, a onda je s dva gola potopio Litvu u pobjedi 4-0. Postao je udarna igla generacije i igrač od kojeg se najviše očekivalo.

Nažalost, njegov strelovit uspon sada je brutalno prekinut. Pred njim su mjeseci oporavka i borbe za povratak. Cijela nogometna Hrvatska, koja ga je tek počela upoznavati, sada mu šalje podršku u nadi da će se na teren vratiti još jači i nastaviti tamo gdje je stao...