Teška pobjeda Milana protiv Leccea, Modrić ušao s klupe

Od početka je Milan napadao, a Lecce se odlično branio sve do 76. minute. Tada je precizno centrirao Saelemaekers, dok je iz blizine glavom za pobjedu pogodio Nijemac Fuellkrug koji je samo tri minute ranije ušao u igru.

Mogao je Milan i nakon toga zabiti još nekoliko golova, ali je sve zaključeno minimalnim slavljem. Hrvatski nogometaš Luka Modrić u igru je ušao tek u 87. minuti.

Milan je i dalje drugi na ljestvici. Ima tri boda manje od vodećeg Intera i tri više od Napolija koji je na trećem mjestu.

Nogometaši Rome ugrabili su ove nedjelje tri prvenstvena boda nakon što su u gostima svladali Torino s 2-0. Rimljani su se tako „osvetili“ ovom suparniku koji ih je prije nekoliko dana pobijedio na Olimpicu i izbacio iz talijanskog Kupa.

Novi igrač Rome, Nizozemac Donyell Malen, postigao je dva pogotka, u 23. i 26. minuti. Prvi mu je gol poništen nakon VAR provjere, ali ne i drugi kada mu je lijepo asistirao Dybala. Upravo je Argentinac Dybala dodatno približio Romu pobjedi kada je u 72. minuti zabio za konačnih 2-0.

Hrvatski nogometaš Nikola Vlašić je odigrao cijelu utakmicu za Torino, a Roma je preskočila Juventus na ljestvici i ponovno je četvrta.

Nogometaši Fiorentine nastavili su pobjednički niz u talijanskoj Serie A te su na gostovanju kod Bologne slavili s 2-1. U posljednje četiri ligaške utakmice Fiorentina je ostvarila dvije pobjede i dva remija te je napustila opasnu zonu ispadanja na ljestvici.

Fiorentina je pobjedu osigurala golovima u prvom poluvremenu. U 19. minuti Mandragora je pogodio s deset metara za 1-0, dok je u 45. minuti sijevnula gostujuća kontra, a uz pomoć domaće obrane na 2-0 je povisio Piccoli. Tek u 88. je smanjio Fabbian na 1-2, a unatoč domaćem pritisku u završnici Bologna je ostala bez još jednog pogotka i barem boda.

U drugom dijelu najbolju je gostujuću šansu imao hrvatski nogometaš Marin Pongračić, ali je njegov pokušaj loba obranio golman Bologne. Pongračić je odigrao cijelu utakmicu, dok je Nikola Moro za Bolognu ušao u igru u 46. minuti.

U ponedjeljak se igraju još dvije utakmice ovog kola. Parovi su Cremonese - Verona i Lazio - Como.