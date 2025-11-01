Podsjetimo, bivši klub NK Zadar iznjedrio je neke velike nogometaše poput Luke Modrića, Šime Vrsaljka i Danijela Subašića, a novi HNK Zadar trebao bi u nedjelju ugostiti Neretvu. U kakvim uvjetima, pitaju se svi...
Teška sudbina HNK Zadra: Nema svlačionica, semafora, a više ni stolica na tribinama!?
Nastavljaju se problemi za HNK Zadar. Nakon što je Reno Sinovčić ranije zatvorio klupske prostorije koje su u vlasništvu njegove firme, sada je odvjetnica Ivana Raspović (kupila stečajnu imovinu NK Zadra) razmontirala sjedalice s tribine, odnijela opremu koju je novoosnovani klub koristio i donirala ih klubu iz rodnog mjesta, Debeljaku, prenosi portal 057info.
Radi se o tome da je prijašnji klub NK Zadar ugašen nakon što je proglasio stečaj, a njegova imovina stavljena je na dražbu koja se održala 2023. Reno Sinovčić, a sada i Ivana Raspović, odlučili su da više neće svoju imovinu davati novoosnovanom HNK Zadru na korištenje, tako da se klub koji se natječe u Trećoj NL Jug našao u velikim problemima.
Raspović se pokušala dogovoriti s vlasnicima kluba, piše 057 info, ali nakon što je struja Rene Sinovčića pobijedila na izborima za predsjednika Županijskog nogometnog saveza, odlučila je odvesti svoju opremu.
Od ranije se igrači presvlače u improviziranim kontejnerima umjesto svlačionica, a sada na tribinama više neće biti ni sjedalica. Novi vlasnici HNK Zadra morat će pronaći neko rješenje jer više na kultnim Stanovima nema niti semafora koji prikazuje rezultat utakmice, a travnjak također nije u najboljem stanju.
