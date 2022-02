Jevgen Čeberko (24) jedini je Ukrajinac u HNL-u, a u Osijek je došao na jednoipolgodišnju posudbu do ljeta 2022. godine iz austrijskog LASK-a. Početkom godine potpisao je novi ugovor do 2025. i formalno postao igrač "bijelo-plavih".

Derbi protiv Dinama propustit će zbog žutih kartona, a nije mu lako. Njegova je obitelj iz grada Melitopolja u središnjoj Ukrajini, oko kojega također padaju bombe i vode se bitke.

- Ima od svih podršku u klubu i uz njega smo. Njegova obitelj je u opasnom području, ali svi su dobro i nadam se da će tako i ostati - rekao je Bjelica.

Već drugi dan traje ruska invazija na Ukrajinu, a u četvrtak je u jutarnjim satima, 5.30 po lokalnom vremenu, napadnuta zračna luka ukrajinske vojske u blizini Melitopolja, rodnog Čeberkova grada, koja je inače baza velikih transportnih zrakoplova Il-76.

Prema posljednjim službenim informacijama, poginulo je 137 ukrajinskih vojnika, a u Melitopolju navodno ima i civilnih žrtava. Lokalni mediji objavili su kako vrtići i škole u gradu ne rade, zaustavljen sav međugradski željeznički promet, a bankomati su se brzo ispraznili.

Čeberko je prije mjesec dana za Glas Slavonije komentirao aktualna politička zbivanja u Ukrajini i Rusiji, rekavši kako se nada 'da do rata neće doći'. Ali, nažalost, ono najgore ipak se dogodilo te trenutačno svjedočimo najvećem oružanom sukobu na području Europe nakon velikosrpske agresije.

- Nadam se kako će prevladati razum te da rata neće biti. Za mene bi rat bi sulud. Moji roditelji nisu u najugroženijoj zoni jer smo iz srednje Ukrajine, ali nikada nije ugodno kada ti se domovina suočava s prijetnjom rata. Mislim da će biti onako kako ruski predsjednik Vladimir Putin bude htio, a on ne želi Ukrajinu u NATO savezu i samim time na granicama Rusije. Uostalom, sve je bilo po njegovu i u prvoj krizi oko regije Dombas. No, ponavljam, vjerujem kako do rata ovaj put neće doći - kazao je Čeberko.

S prvim danima 2022. godine Osijek je aktivirao opciju iz posudbe Cheberka i 23-godišnjeg ukrajinskog braniča otkupio od LASK-a.

- Zadovoljan sam što je Osijek otkupio moj ugovor i što više nisam posuđeni igrač. Zahvalan sam i Nenadu Bjelici jer mi ovaj potez pokazuje da vjeruje u mene i moje kvalitete, ali i cijelom Nogometnom klubu Osijek. Nadam se da ću svima moći zahvaliti tako što ću dati svoj doprinos da u 2022. godini osvojimo trofej. Zadovoljan sam što ostajem i zbog odlične atmosfere i suigrača koji su mi u svakom trenutku bili podrška - rekao je Ukrajinac koji je za Osijek odigrao 26 utakmica uz jedan gol i asistenciju.

