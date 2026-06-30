Teško napali van Dijka: 'Uništio si nizozemski nogomet'

Nizozemski mediji žestoko su napali zvijezdu Liverpoola, Virgila van Dijka, nakon ispadanja Nizozemske sa Svjetskog prvenstva.

Nizozemska je pretrpjela razočaravajuće, prerano ispadanje sa Svjetskog prvenstva nakon poraza od Maroka s 3:2 na jedanaesterce, nakon što je susret poslije produžetaka završio rezultatom 1:1.

Foto: Raquel Cunha

Maroko je svakako bio zasluženi pobjednik jer je uložio više truda u pobjedu i imao više udaraca prema golu, dok je Nizozemska kažnjena zbog usvajanja negativnog pristupa igri. Ovo će vjerojatno biti i posljednji nastup na Svjetskom prvenstvu za Van Dijka, koji će imati 38 godina kada se 2030. bude održavao idući turnir.

Začudo, Van Dijk, koji je ove sezone bio na meti kritika zbog svojih igara i za klub i za reprezentaciju, izjavio je nakon utakmice da je njihov „plan za igru upalio” protiv Maroka.

„Jako je teško analizirati to u ovom trenutku. Bila je to intenzivna utakmica. Mislim da smo defenzivno bili čvrsti. Nisu zapravo uspijevali pronaći slobodnog igrača između linija, tako da je plan za igru, naravno, upalio”, izjavio je Van Dijk za NOS.

Foto: Raquel Cunha

Mislim da smo zabili dobar gol. Na kraju smo u sudačkoj nadoknadi bili stisnuti na svoju polovicu. Potom su uslijedili jedanaesterci i, nažalost, ispali smo.”

Van Dijk je dodao: „Ako pogledate gotovo sve velike momčadi na Svjetskom prvenstvu, i one se povlače duboko u obranu i čekaju pravi trenutak za pritisak.

Naporno smo trenirali ovo dva dana i povremeno je to izgledalo dobro. Naravno, stvari uvijek mogu biti bolje, ali dobro, od toga sada nemamo nikakve koristi.”

Osvrćući se na izvođenje jedanaesteraca, nastavio je: „Intenzivno, naravno. Toliko treniraš za to, a na kraju ispadneš.”

Završio je riječima: „Trenutačno želim samo što brže ući unutra i biti s dečkima. To mi je jedina misao u ovom trenutku.”

Mediji nisu blagonaklono gledali na pristup Nizozemske utakmici s Marokom, pri čemu je novinar Valentijn Driessen izjavio da je njihov plan za igru bio „velika sramota”. Zbog sudjelovanja u ovom kaosu, Van Dijka se optužuje da je „izdao sve ono za što se naša reprezentacija zalaže”, a poručeno mu je i da je njegovo „vrijeme isteklo” na reprezentativnoj razini.

Nizozemska ikona Ronald De Boer također smatra da je Van Dijk možda odigrao svoju posljednju utakmicu za domovinu, dok je istovremeno poručio izborniku Nizozemske, Ronaldu Koemanu, da privede kraju svoj mandat na klupi.