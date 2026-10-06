Teško se ozlijedio suigrač Luke Modrića. Mora na operaciju

Milan je objavio da će do kraja godine biti bez 27-godišnjeg belgijskog nogometnog reprezentativca Alexisa Saelemaekersa, koji je zadobio težu ozljedu desnog gležnja.

- Njegov je gležanj izgubio stabilnost, a riječ je o istom gležnju koji je operirao 2024. godine. Obavljene su sve pretrage, a prve naznake govore da će izvan terena biti najmanje do kraja kalendarske godine - službeno je objavio Milan, klub u kojem igra i hrvatski reprezentativni kapetan Luka Modrić. Prema navodima talijanskih medija, Saelemaekers će zbog nove ozljede morati na još jednu operaciju. Krilni napadač član je Milana od 2020. godine, a u dva je navrata odlazio na posudbe, u Bolognu i Romu.

Inače, od dolaska novog trenera Rubena Amorima sve je češće Saelemaekers gubio poziciju u udarnoj momčadi te je u pet dvoboja Serie A samo dva puta bio starter. Milan je trenutačno peti na ljestvici talijanske Serie A s tri pobjede i dva remija.