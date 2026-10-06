Obavijesti

Sport

Komentari 0
NEUGODNO

Teško se ozlijedio suigrač Luke Modrića. Mora na operaciju

Piše Ivan Tomašković,
Čitanje članka: < 1 min
Teško se ozlijedio suigrač Luke Modrića. Mora na operaciju
Foto: Claudia Greco
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Krilni napadač član je Milana od 2020. godine, a u dva je navrata odlazio na posudbe, u Bolognu i Romu

Admiral

Milan je objavio da će do kraja godine biti bez 27-godišnjeg belgijskog nogometnog reprezentativca Alexisa Saelemaekersa, koji je zadobio težu ozljedu desnog gležnja.

- Njegov je gležanj izgubio stabilnost, a riječ je o istom gležnju koji je operirao 2024. godine. Obavljene su sve pretrage, a prve naznake govore da će izvan terena biti najmanje do kraja kalendarske godine - službeno je objavio Milan, klub u kojem igra i hrvatski reprezentativni kapetan Luka Modrić. Prema navodima talijanskih medija, Saelemaekers će zbog nove ozljede morati na još jednu operaciju. Krilni napadač član je Milana od 2020. godine, a u dva je navrata odlazio na posudbe, u Bolognu i Romu.

Inače, od dolaska novog trenera Rubena Amorima sve je češće Saelemaekers gubio poziciju u udarnoj momčadi te je u pet dvoboja Serie A samo dva puta bio starter. Milan je trenutačno peti na ljestvici talijanske Serie A s tri pobjede i dva remija.

Serie A - AC Milan v Lecce
Foto: Claudia Greco

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Procurila imena dva kandidata za izbornika ako Bilić odstupi
ANKETA

Procurila imena dva kandidata za izbornika ako Bilić odstupi

Bilić visi o koncu: nakon debakla s Engleskom 78 posto čitatelja traži odlazak, a novi krah protiv Španjolske mogao bi ga srušiti s klupe
Koga ljubi Dani Olmo? Iza sebe ima propali brak, za naslovnicu je satima ležala potpuno gola
LJUBAV BIVŠEG DINAMOVCA

Koga ljubi Dani Olmo? Iza sebe ima propali brak, za naslovnicu je satima ležala potpuno gola

Laura Schmitt šokirala je svijet poziranjem potpuno naga za naslovnicu časopisa! Ljubav s Danijem Olmom cvjeta, njihova je veza prava medijska senzacija
FOTO Tko je tko u obitelji Bilić? Nakon razvoda oženio 15 godina mlađu, sin ga prati na utakmice
IZBORNIK 'VATRENIH' PRIVATNO

FOTO Tko je tko u obitelji Bilić? Nakon razvoda oženio 15 godina mlađu, sin ga prati na utakmice

Slaven Bilić godinama privatni život drži podalje od javnosti, osobito kada je riječ o obitelji. O nogometu rado govori, no privatne detalje rijetko iznosi. Kroz život imao je dva najvažnija ljubavna poglavlja i petero djece

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026