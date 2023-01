Teško stanje u Zadru: Najbolji igrač zatražio raskid ugovora!

Malo je tko u Zadru slavio devetu pobjedu u ABA ligi. Zadrani su na Višnjiku pobijedili Borac 85-75, a to je, vrlo moguće, bila i zadnja utakmica Luke Božića u Zadru. Razlog su, kad je Zadar u pitanju, očekivan - financije.

Najbolji igrač zadarskog kluba zatražio je, piše Zadarski.hr, raskid ugovora ukoliko do kraja tekućeg tjedna klub ne riješi dugovanja prema njemu. Trener Daniel Jusup apelirao je na Grad da pomogne klubu, no malo je vjerojatno da će to biti moguće.

- Bez primanja smo već neko vrijeme. Stručni stožer prvenstveno. Tri-četiri mjeseca već. Ne znam do čega je to. Dečki daju sve od sebe. Ja sam samo trener, ali apeliram na ljude koji vode klub ili na Grad Zadar ako se to može riješiti jer teško je. Zahtjevi su veliki. Mi dajemo veliki angažman i ružno je da moramo posuđivati novce za egzistenciju, da platimo vodu ili struju. Postoji i jedan igrač koji otpočetka sezone nije primio nijednu plaću (Juan Davis nap. a.). Nije sad bitno iz kojeg razloga. Dečki rade i trpe, ali mislim da bi bilo korektno da se to riješi u što kraćem vremenskom periodu i da je vrijeme da se to kaže - rekao je Jusup.

Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Posebna priča jučerašnje utakmice bio je i sramotan ispad srpskog centra Đorđa Gagića, koji je pola minuta prije kraja krenuo u obračun sa sucima, koje ružno opsovao, a potom je i navijačima Zadra pokazao srednji prst.

- Nisam dobro vidio što se dogodilo tamo. Izgubio je živce i reagirao kako je reagirao. On kao sportaš bi se trebao malo bolje kontrolirati. Ali ja apeliram da svi skupa budemo fer i da budemo ljudi. Da u navijanju ne prelazimo granicu. Nama su navijači izuzetno bitni i pomažu nam. Jedni bez drugih ne možemo i nije dobro da nam navijači idu iz dvorane - dodao je Jusup na tu temu.

