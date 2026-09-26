Težak incident na Kantridi: Šest ozlijeđenih od topovskog udara na oproštaju Damira Kreilacha

U subotu je u Rijeci održana oproštajna utakmica Damira Kreilacha. Nažalost, došlo je do teškog incidenta u kojem je lakše ozlijeđeno šest osoba nakon što je netko aktivirao topovski udar...

Na prijateljskoj utakmici Rijeke i njemačkog Union Berlina okupilo se 7872 posjetitelja na Kantridi, od čega 800 gostujućih navijača.

​​- Zahvaljujući pravovremenim i koordiniranim preventivnim pregledima prije samog početka susreta, spriječen je unos znatne količine zabranjenih sredstava: ​pregledom tribine „D“, policijski službenici protueksplozijske službe pronašli su 40 komada baklji. Policijski službenici jedinice specijalne i interventne policije na području stadiona pronašli su dodatnih 10 baklji te torbu u kojoj se nalazilo još 30 baklji i 5 dimnih bombi. ​Nadalje, zaštitarska služba je prilikom ulaznog pregleda kod jedne ženske osobe pronašla i oduzela jedno pirotehničko sredstvo - navode iz Policijske uprave primorsko-goranske.

​​Tijekom susreta domaći navijači zapalili su ukupno 64 baklje, aktivirali 28 topovskih udara te 117 bljeskalica. ​Gostujući navijači aktivirali su 30 baklji.

- ​​Susret je službeno završen u 21:02 sati. Nedugo potom, u 21:08 sati, na tribini „D“ došlo je do teškog incidenta kada je za sada nepoznati počinitelj aktivirao topovski udar. ​Uslijed eksplozije lakše je ozlijeđeno šest osoba, od kojih je troje na liječničkoj obradi u KBC Rijeka. ​Policijski službenici provode kriminalističko istraživanje radi utvrđivanja svih okolnosti ovog događaja - poručuju iz policije.