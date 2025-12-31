Težak kraj godine za LA Lakerse: Lukinih 30 u potopu od Detroita

Kraj 2025. godine navijači Los Angeles Lakersa htjet će što prije zaboraviti. U posljednjoj utakmici godine, žuti su na domaćem parketu teško izgubili od vodeće momčadi Istočne konferencije, Detroit Pistonsa, rezultatom 128-106. Bila je to večer u kojoj ni sjajna statistika Luke Dončića nije mogla sakriti blijedu igru i nemoć Lakersa, dok je LeBron James 41. rođendan proveo gledajući završnicu s klupe prekriženih ruku.

Pokretanje videa... 00:56 Dončić prvi put na klupi Lakersa. Oduševio ga LeBronov potez protiv Ivice Zupca... | Video: 24sata/Video

Dominacija Pistonsa unatoč problemima

Iako su u Los Angeles stigli nakon dva uzastopna poraza, Pistonsi su od početka pokazali zašto su na vrhu Istoka. Već u prvoj četvrtini ostali su bez jednog od svojih ključnih igrača, Tobiasa Harrisa, koji je zbog ozljede kuka napustio igru i nije se vraćao. Ipak, to nije poremetilo goste.

Apsolutni junak pobjede bio je Cade Cunningham, koji je utakmicu završio s 27 koševa i 11 asistencija, savršeno dirigirajući napadom. Pistonsi su dominirali u reketu, gdje su ubacili čak 74 koša, naspram samo 44 Lakersa, što je bio ključ njihove kontrole nad utakmicom. Svaki put kad bi se Lakersi približili, Detroit bi pronašao odgovor i ponovno se odlijepio.

Klupa Detroita uništila nade Lakersa

Dok su se starteri Lakersa mučili, ključnu razliku napravili su rezervisti Detroita. Igrači s klupe Pistonsa nadigrali su Lakerse s nevjerojatnih 67-34, a predvodio ih je Marcus Sasser koji je odigrao utakmicu sezone. U 24 minute na parketu zabio je 19 koševa, uključujući nekoliko ključnih trica u drugom poluvremenu kojima je slomio otpor domaćina.

Sjajnu podršku pružio mu je Isaiah Stewart s 15 koševa (šut iz igre 6/6), dok je Jalen Duren dodao 14 koševa i osam skokova. Detroit je utakmicu prelomio serijom 26-8 u drugom poluvremenu, nakon što su Lakersi sredinom treće četvrtine uspjeli izjednačiti na 79-79. Nakon toga, za momčad trenera JJ Redicka više nije bilo povratka.

Foto: Gary A. Vasquez

Gorko-slatka noć za Dončića i LeBrona

Statistički gledano, Luka Dončić bio je najučinkovitiji igrač na terenu s 30 koševa i 11 asistencija. No bila je to partija koju će slovenski as, vodeći strijelac lige, htjeti zaboraviti. Imao je loš postotak šuta (9/22), a mučio se s obranom Pistonsa koja ga je tjerala na teške odluke.

Ništa bolje nije prošao ni slavljenik LeBron James, koji je na 41. rođendan ubacio 17 koševa uz skroman šut. Bio je to četvrti poraz Lakersa u posljednjih pet utakmica, čime su pali na omjer 20-11. S druge strane, Pistonsi su pobjedom učvrstili prvo mjesto na Istoku s omjerom 25-8. Lakerse već u petak čeka dvoboj s Memphis Grizzliesima, dok će Pistonsi Novu godinu dočekati kod kuće protiv Miami Heata.