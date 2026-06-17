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HERVE RENARD

Težak posao za novog izbornika Tunisa: 'Kad je stigao poziv nisam oklijevao niti sekunde'

Piše HINA,
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Težak posao za novog izbornika Tunisa: 'Kad je stigao poziv nisam oklijevao niti sekunde'
Foto: Daniel Becerril

Francuz je dva puta osvojio Afrički kup nacija, sa Zambijom 2012. i Obalom Bjelokosti 2015, a na prošlom SP-u vodio je Saudijsku Arabiju.

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Nakon poraza (5-1) poraza Tunisa od Švedske, Sabri Lamouchi dobio je otkaz.. Novi izbornik tuniske nogometne reprezentacije je francuski stručnjak Herve ‌Renard. 

- Kad me je njihov savez kontaktirao nisam oklijevao niti sekunde. To je izazov koji nije lagan, ali je motivirajući - rekao je Renard, koji donosi veliko trenersko iskustvo.    

Renard je dva puta osvojio Afrički kup nacija, sa Zambijom 2012. i Obalom Bjelokosti 2015. Na prošlom SP-u vodio je Saudijsku Arabiju, koja je u grupnoj fazi natjecanja pobijedila kasnijeg svjetskog prvaka Argentinu. Nakon toga bio je na kormilu francuske ženske reprezentacije na SP 2023. i olimpijskim igrama 2024. U listopadu 2024. ponovno je postao izbornik Saudijske Arabije s kojom se je kvalificirao na SP u SAD-u, Kanadi i Meksiku. Francuski trener rekao je da se je u utorak popodne kratko sastao s reprezentativcima Tunisa i da je atmosfera vrlo dobra. 

-Rekao sam im da moraju podignuti glave i krenuti dalje. Ovdje ste da bi predstavljali svoju zemlju, to je čast i dužnost. Također, kazao sam im da duguju sebi da se pokažu u boljem svjetlu negoli na prvoj utakmici - izjavio je Renard.

Tunis u sljedećoj utakmici u nedjelju igra protiv Japana, koji je na otvaranju odigrao 2-2 protiv Nizozemske. Renard je nekoliko puta vodio svoje reprezentacije u susretima protiv Japana, kojeg smatra najboljom azijskom ekipom. 

- Jako dobro poznajem kvalitetu Japana, ali trenutno moramo biti fokusirani na sebe. Imamo još nekoliko dana da se pripremimo za tu utakmicu  dodao je Renard.

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