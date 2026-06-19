Težak udarac za Maroko. Kapetan mora na sud zbog optužbi za zlostavljanje!

Francuski sud u petak je potvrdio da će se marokanskom nogometašu Achrafu Hakimiju suditi za silovanje. Ovaj 27-godišnji nogometaš koji igra za Paris Saint-Germain (PSG) izjavio je da "s nestrpljenjem iščekuje" suđenje, piše France24.

U objavi na platformi X, Hakimi je odbacio optužbe i poručio da će mu suđenje konačno omogućiti "da progovori". U veljači 2023. godine, žena koja je tada imala 24 godine rekla je policiji u regiji Val-De-Marne, jugoistočno od Pariza, da ju je Hakimi silovao.

Foto: CAEAN COUTO

Igrač PSG-a i kapetan marokanske reprezentacije, čija momčad u petak igra svoju drugu utakmicu na Svjetskom prvenstvu protiv Škotske, dosljedno poriče sve optužbe.

La justice m’a regardé dans les yeux et m’a dit : « Si vous n’étiez pas connu, il n’y aurait jamais eu d’affaire. »



J’ai choisi de me taire pendant des années. J’ai pensé que rester digne, être patient et faire confiance à la justice permettrait que les bonnes décisions soient… — Achraf Hakimi (@AchrafHakimi) June 19, 2026

Datum početka suđenja na kaznenom sudu u departmanu Hauts-de-Seine još nije objavljen.

"Ova se potvrda očekivala. Ništa ovdje ne govori da je on za bilo što kriv, on ostaje nepokolebljiv u svojoj obrani", izjavila je Hakimijeva odvjetnica Fanny Colin.

Odvjetnica tužiteljice Rachel-Flore Pardo rekla je da je ova odluka njezinoj klijentici donijela "olakšanje i nadu".

Tužiteljica je navela da je Hakimija upoznala u siječnju 2023. godine na Instagramu te da je otišla do njegova doma taksijem koji je igrač naručio,

izjavio je tada policijski izvor.

Tvrdila je da ju je igrač ljubio, dirao bez njezinog pristanka, a potom i silovao.

Izjavila je kako ga je uspjela odgurnuti i poslati poruku prijateljici koja je došla po nju.

Govoreći za medije po prvi put u članku koji je Mediapart objavio u četvrtak, žena je pod pseudonimom Jeanne izjavila da želi suđenje "kako bi se obranila i kako bi je se saslušalo".

"Želim se objasniti. Želim da mi ljudi vjeruju", dodala je.