Obavijesti

Sport

Komentari 0
ACHRAF HAKIMI

Težak udarac za Maroko. Kapetan mora na sud zbog optužbi za zlostavljanje!

Piše Filip Sulimanec,
Čitanje članka: 1 min
Težak udarac za Maroko. Kapetan mora na sud zbog optužbi za zlostavljanje!
2
Foto: Dylan Martinez

U objavi na platformi X, Hakimi je odbacio optužbe i poručio da će mu suđenje konačno omogućiti "da progovori"

Admiral

Francuski sud u petak je potvrdio da će se marokanskom nogometašu Achrafu Hakimiju suditi za silovanje. Ovaj 27-godišnji nogometaš koji igra za Paris Saint-Germain (PSG) izjavio je da "s nestrpljenjem iščekuje" suđenje, piše France24.

U objavi na platformi X, Hakimi je odbacio optužbe i poručio da će mu suđenje konačno omogućiti "da progovori". U veljači 2023. godine, žena koja je tada imala 24 godine rekla je policiji u regiji Val-De-Marne, jugoistočno od Pariza, da ju je Hakimi silovao.

FIFA World Cup 2026 - Group C - Brazil v Morocco
Foto: CAEAN COUTO

Igrač PSG-a i kapetan marokanske reprezentacije, čija momčad u petak igra svoju drugu utakmicu na Svjetskom prvenstvu protiv Škotske, dosljedno poriče sve optužbe.

Datum početka suđenja na kaznenom sudu u departmanu Hauts-de-Seine još nije objavljen.
"Ova se potvrda očekivala. Ništa ovdje ne govori da je on za bilo što kriv, on ostaje nepokolebljiv u svojoj obrani", izjavila je Hakimijeva odvjetnica Fanny Colin.

DUGOTRAJAN PROCES Zvijezda PSG-a traži da joj se odbaci optužnica za silovanje
Zvijezda PSG-a traži da joj se odbaci optužnica za silovanje

Odvjetnica tužiteljice Rachel-Flore Pardo rekla je da je ova odluka njezinoj klijentici donijela "olakšanje i nadu".

Tužiteljica je navela da je Hakimija upoznala u siječnju 2023. godine na Instagramu te da je otišla do njegova doma taksijem koji je igrač naručio, 
izjavio je tada policijski izvor.

Tvrdila je da ju je igrač ljubio, dirao bez njezinog pristanka, a potom i silovao.
Izjavila je kako ga je uspjela odgurnuti i poslati poruku prijateljici koja je došla po nju.

Govoreći za medije po prvi put u članku koji je Mediapart objavio u četvrtak, žena je pod pseudonimom Jeanne izjavila da želi suđenje "kako bi se obranila i kako bi je se saslušalo".
"Želim se objasniti. Želim da mi ljudi vjeruju", dodala je.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
SP 2026. Raspored i rezultati svih utakmica. Tko danas igra?
SVE NA JEDNOM MJESTU

SP 2026. Raspored i rezultati svih utakmica. Tko danas igra?

SP 2026. u Kanadi, SAD-u i Meksiku donosi novi format s 48 ekipa! Hoće li Hrvatska ponovno osvojiti medalju? Sve je počelo 11. lipnja, a finale je 19. srpnja
UŽIVO Transferi: Suigrač Ante Budimira odlazi u Liverpool, Ante Ćorić vratio se na Maltu...
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Suigrač Ante Budimira odlazi u Liverpool, Ante Ćorić vratio se na Maltu...

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje od 27. lipnja do 7. rujna. U Engleskoj počinje već 14. lipnja, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna. Važan utjecaj imat će i Svjetsko prvenstvo (11. lipnja - 19. srpnja)
FOTO Brutalan start slomio je Konéu nogu. Stadion ga ispratio pljeskom, a on im mahnuo
ISPRAĆEN NA NOSILIMA

FOTO Brutalan start slomio je Konéu nogu. Stadion ga ispratio pljeskom, a on im mahnuo

Liječnici su Konéu tijekom pružanja pomoći dali i masku za kisik, a zatim su ga na nosilima iznijeli s terena. Kanadski veznjak mahnuo je publici i podignuo palac, na što su mu navijači u Vancouveru odgovorili pljeskom

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026