Milan je prije nekoliko dana razbio Juventus (3-0) i došao do važnih bodova u borbi za Ligu prvaka, ali zbog ozljede najboljeg igrača nisu imali baš razloga za slavlje.

Zlatan Ibrahimović (39) je šepajući napustio teren, trener Stefano Pioli nadao se da nije ništa ozbiljno i da će ga imati na raspolaganju barem za posljednju prvenstvenu utakmicu protiv Atalante. No posljednje informacije govore kako je Šveđanin otpao do kraja sezone!

Tako piše Gazetta dello Sport, koja nadodaje kako je ozljeda koljena ipak ozbiljnija iako je Pioli prvotno tvrdio kako ga neće biti na sljedeće dvije utakmice.

- Ima lagano istegnuće. Neće ga biti protiv Torina i protiv Cagliarija. Vidjet ćemo kako će se situacija dalje razvijati - kazao je on.

Ovo je ogroman udarac za Milan koji je u mrtvoj trci za mjesto koje vodi u Ligu prvaka. Tri kola prije kraja Rossoneri drže četvrto mjesto s tri boda više od Juventusa, ispred je Atalanta s istim brojem bodova, a bod više ima drugoplasirani Napoli koji ima utakmicu više. Bit će to paklena borba do kraja sezone, ali Milan će u nju u utakmice s Torinom, Cagliarijem i Atalantom ući oslabljen izostankom Zlatana Ibrahimovića.

Upravo je on jedan od najzaslužnijih za Milanov ovosezonski preporod. Klub je posljednji put u Ligi prvaka bio 2014. godine, posljednjih nekoliko godina bio je na marginama, veliki uspjeh bio je i plasman u Europsku ligu, no povratkom Šveđanina na San Siro sve se promijenilo. Preporodio je suigrače i učinio ih boljima, a u 19 utakmica u Serie A zabio je čak 15 golova. Bila bi ta brojka sigurno i veća da nije bilo silnih ozljeda, ali na žalost navijača Milana, sada će propustiti završnicu sezone. I to u trenucima kada je bio najpotrebniji.

Kako će to izgledati bez njega, vidjet ćemo već večeras od 20:45 kada Milan igra protiv Torina.