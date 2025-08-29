Obavijesti

Sport

Komentari 2
TEŠKE UTAKMICE

Težak ždrijeb za Igora Štimca i Zrinjski. Idu na Mainz, Rapid...

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: < 1 min
Težak ždrijeb za Igora Štimca i Zrinjski. Idu na Mainz, Rapid...
Mostar: 4. Kolo WWin Premijer liga, HSK Zrinjski - NK Široki Brijeg | Foto: Denis Kapetanovic/PIXSELL

Uz Mainz i bečki Rapid, Zrinjski će u Konferencijskoj ligi još igrati protiv Dinama iz Kijeva, Lincoln Red Impsa, Rakówa i Hackena. Prvo kolo igra se 2. listopada

U petak je održan ždrijeb Europske i Konferencijske lige te su Dinamo i Rijeka saznali tko im stoji na putu do nokaut faze tih natjecanja. U Konferencijskoj ligi igrat će i Zrinjski iz Mostara kojeg vodi Igor Štimac. Dok je ždrijeb Rijeke solidan te Riječani mogu biti zadovoljni, ždrijeb nije toliko mazio Štimca i Zrinjski.

Mostar: Prva utakmica play-offa Europske lige između HŠK Zrinjski i Utrechta
Mostar: Prva utakmica play-offa Europske lige između HŠK Zrinjski i Utrechta | Foto: Denis KapetanoviÄ /PIXSELL

Prvak Bosne i Hercegovine će igrati protiv bečkog Rapida, Dinama iz Kijeva, Mainza, Lincoln Red Impsa, Rakówa i Hackena. Osim Rakówa i Rapida, Mostarci su iz svake jakosne skupine izvukli jednog od dva kluba s najvećim koeficijentom. Podsjetimo, Zrinjski je krenuo iz prvog pretkola Lige prvaka te je eliminirao Virtus iz San Marina. U drugom pretkolu ispali su od Slovana iz Bratislave te su preselili u treće pretkolo Europske lige.

Tamo su uspjeli svladati islandski Breidablik ukupnim rezultatom 3-2 i osigurali Konferencijsku ligu i doigravanje za Europsku ligu. Ipak, nisu se uspjeli pridružiti Dinamu jer su izgubili od Utrechta s 2-0. Prvo kolo Konferencijske lige igra se 2. listopada. Prvih osam momčadi direktno prolazi u osminu finala dok će momčadi od 9. do 24. mjesta igrati doigravanje.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
UŽIVO Strani transferi: Xavi Simons potpisao za Tottenham, Newcastle pronašao napadača
INOZEMNI MERCATO

UŽIVO Strani transferi: Xavi Simons potpisao za Tottenham, Newcastle pronašao napadača

Ljetni prijelazni rok u većini europskih liga počeo je prvog dana srpnja, tek sad kreću pravi poslovi na mercatu i slaganje momčadi za novu sezonu
FOTO Najseksi odbojkašicu su napadali zbog veličine grudi: 'Pitaju me jesu prave, ljute me'
OSTAVILA JE SPORT

FOTO Najseksi odbojkašicu su napadali zbog veličine grudi: 'Pitaju me jesu prave, ljute me'

Kayla Simmons (29) nastupala je za momčad sveučilišta, veselila se profesionalnoj karijeri, ali na kraju je od toga odustala. Kaže da su sa sveučilišta tražili od nje da obriše svoje seksi fotografije
Dinamu jako težak ždrijeb u Europskoj ligi, Rijeka imala više sreće u Konferencijskoj!
ŠTO KAŽETE?

Dinamu jako težak ždrijeb u Europskoj ligi, Rijeka imala više sreće u Konferencijskoj!

"Modri" će na Maksimiru dočekati Real Betis, Celtu Vigo, Fenerbahče i FCSB, a u goste ide Lilleu, Maccabiju iz Tel Aviva, Midtjyllandu i Malmöu. Rijeka doma igra protiv Sparte Prag, Celja i AEK-a Larnace, a ide u goste Šahtaru, Lincolnu i Noahu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025