Težak ždrijeb za Igora Štimca i Zrinjski. Idu na Mainz, Rapid...

U petak je održan ždrijeb Europske i Konferencijske lige te su Dinamo i Rijeka saznali tko im stoji na putu do nokaut faze tih natjecanja. U Konferencijskoj ligi igrat će i Zrinjski iz Mostara kojeg vodi Igor Štimac. Dok je ždrijeb Rijeke solidan te Riječani mogu biti zadovoljni, ždrijeb nije toliko mazio Štimca i Zrinjski.

Mostar: Prva utakmica play-offa Europske lige između HŠK Zrinjski i Utrechta | Foto: Denis KapetanoviÄ /PIXSELL

Prvak Bosne i Hercegovine će igrati protiv bečkog Rapida, Dinama iz Kijeva, Mainza, Lincoln Red Impsa, Rakówa i Hackena. Osim Rakówa i Rapida, Mostarci su iz svake jakosne skupine izvukli jednog od dva kluba s najvećim koeficijentom. Podsjetimo, Zrinjski je krenuo iz prvog pretkola Lige prvaka te je eliminirao Virtus iz San Marina. U drugom pretkolu ispali su od Slovana iz Bratislave te su preselili u treće pretkolo Europske lige.

Tamo su uspjeli svladati islandski Breidablik ukupnim rezultatom 3-2 i osigurali Konferencijsku ligu i doigravanje za Europsku ligu. Ipak, nisu se uspjeli pridružiti Dinamu jer su izgubili od Utrechta s 2-0. Prvo kolo Konferencijske lige igra se 2. listopada. Prvih osam momčadi direktno prolazi u osminu finala dok će momčadi od 9. do 24. mjesta igrati doigravanje.