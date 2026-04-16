The Athletic: Alvaro Arbeloa je pred otkazom u Real Madridu

Ispadanje Real Madrida iz Lige prvaka od Bayerna iz Münchena donosi razdoblje nove nestabilnosti u madridskom klubu, a prvi na udaru kritika je trener Alvaro Arbeloa. 43-godišnjak je u siječnju došao kao zamjena za Xabija Alonsa, no priroda posla u Madridu takva je da poraz od Bayerna nakon kaotične uzvratne utakmice na Allianz Areni gotovo sigurno značila smjenu na klupi 'kraljevskog kluba', iako bi mogao ostati na trenerskoj poziciji do kraja sezone, prenosi The Athletic.

- Trenutačno uopće ne razmišljam o tome. Ponavljam, to je odluka kluba, a ja sam njegov odan navijač. Jedino što želim jest da Real Madrid pobjeđuje, neovisno o tome tko ga vodi - rekao je nakon ispadanja Arbeloa.

Osim ispadanja od Bayerna, Arbeloi u prilog ne ide ni ispadanje iz Kupa Kraljeva protiv drugoligaša Albacete, a trenutačno zaostaju devet bodova za Barcelonom. Međutim, situacija u Madridu trenutačno je drugačija. Velike promjene mogle bi se dogoditi i u drugim ključnim odjelima kluba.

- U klubu prevladava mišljenje da će Arbeloa vjerojatno dobiti otkaz, ali tek na kraju sezone. Obrazloženje je da nema smisla dovoditi novog trenera sada kada se momčad praktički nema za što boriti te da je Arbeloa, kao 'klupski čovjek', dovoljno popravio atmosferu u svlačionici da održi profesionalno okruženje do svibnja - navodi The Athletic u tekstu.

U priopćenju kojim je objavljeno njegovo promaknuće s mjesta trenera rezervne momčadi, klub nije naveo trajanje ugovora, što je potaknulo stalne glasine o mogućim nasljednicima.

- Nimalo nisam zabrinut za svoju budućnost. Otkad sam preuzeo ovu dužnost, to mi je bila zadnja briga. Osjećam da sam dao sve od sebe kako bih svakoga dana pomogao svojim igračima da pobjeđuju - rekao je nakon utakmice na Allianz Areni.

Kao navodni nasljednici na klupi Real Madrida najviše su se spominjali Jurgen Klopp i Zinedine Zidane koji je 'kraljeve' vodio do tri uzastopna naslova Lige prvaka između 2016. i 2018.