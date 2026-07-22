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SADA JE U INTERU

The Athletic izdvojio bivšeg Dinamova stopera: 'On će biti zvijezda na Mundijalu 2030.'

Piše Jakov Drobnjak,
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The Athletic izdvojio bivšeg Dinamova stopera: 'On će biti zvijezda na Mundijalu 2030.'
Austrija: Pripremna utakmica GNK Dinamo - CSKA 1948. | Foto: Matija Habljak/PIXSELL
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Leon Jakirović oduševio The Athletic: 18-godišnjak se vidi među zvijezdama SP-a 2030 i već plijeni pozornost golovima i snagom. Igrao je u Dinamu, a kupio ga je Inter

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Leon Jakirović (18) u siječnju ove godine je iz Dinama prešao u milanski Inter za 2,5 milijuna eura. Tamo se razvija u mladoj momčadi Intera (U-23) koja nastupa u Serie C, gdje je prošle sezone skupio 20 nastupa. Radi se o velikom talentu, a to je istaknuo i ugledni The Athletic koji ga je naveo kao jednu od najvećih mladih zvijezda koje tek dolaze.

Susret Dinama i Milana u Ligi prvaka
Susret Dinama i Milana u Ligi prvaka | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

The Athletic je Jakirovića mlađeg uvrstio u najbolje mlade igrače koji će obilježiti Svjetsko prvenstvo 2030. godine. Mladi branič privukao je pozornost svojim odličnim osjećajem za igru, ali i sposobnošću da se priključi napadu. Autori ističu kako u prosjeku po utakmici osvoji 8,77 lopti, a posebno podsjećaju na njegovu sjajnu partiju protiv Barcelone u Ligi prvaka mladih, kada je za Dinamove juniore postigao čak dva gola glavom.

Ovu analizu The Athletic je napravio u suradnji sa skautskom platformom Eyeball, koju koristi više od 150 klubova na svijetu.

U analizi se posebno naglašava njegova prilagodljivost na terenu. Iako su ga u analizi stavili na lijevog beka, Jakirovićeva prirodna pozicija je u samom srcu obrane na stoperu, dok bez problema može pokriti i mjesto uz lijevu aut-liniju. Njegov način igre uspoređuju s Davidom Hanckom, slovačkim reprezentativcem i stoperom Atletico Madrida.

Jakirovića su mnogi poznati mediji već uvrštavali u najveće talente nove generacije. Što se tiče reprezentacije, igrao je za razne selekcije Hrvatske (od U-15 do U-19). Budući da ima dvojno državljanstvo, jednoga dana može nastupati za Bosnu i Hercegovinu.

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