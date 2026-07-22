The Athletic izdvojio bivšeg Dinamova stopera: 'On će biti zvijezda na Mundijalu 2030.'

Leon Jakirović (18) u siječnju ove godine je iz Dinama prešao u milanski Inter za 2,5 milijuna eura. Tamo se razvija u mladoj momčadi Intera (U-23) koja nastupa u Serie C, gdje je prošle sezone skupio 20 nastupa. Radi se o velikom talentu, a to je istaknuo i ugledni The Athletic koji ga je naveo kao jednu od najvećih mladih zvijezda koje tek dolaze.

Susret Dinama i Milana u Ligi prvaka | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

The Athletic je Jakirovića mlađeg uvrstio u najbolje mlade igrače koji će obilježiti Svjetsko prvenstvo 2030. godine. Mladi branič privukao je pozornost svojim odličnim osjećajem za igru, ali i sposobnošću da se priključi napadu. Autori ističu kako u prosjeku po utakmici osvoji 8,77 lopti, a posebno podsjećaju na njegovu sjajnu partiju protiv Barcelone u Ligi prvaka mladih, kada je za Dinamove juniore postigao čak dva gola glavom.

Ovu analizu The Athletic je napravio u suradnji sa skautskom platformom Eyeball, koju koristi više od 150 klubova na svijetu.

While Wyscout is the industry leader for video scouting tools in football, Eyeball has, since forming in 2020, established itself as the youth football equivalent across the globe.



More than 150 professional clubs, including more than half of the Premier League, pay for access… pic.twitter.com/niKoVjELMB — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) July 22, 2026

U analizi se posebno naglašava njegova prilagodljivost na terenu. Iako su ga u analizi stavili na lijevog beka, Jakirovićeva prirodna pozicija je u samom srcu obrane na stoperu, dok bez problema može pokriti i mjesto uz lijevu aut-liniju. Njegov način igre uspoređuju s Davidom Hanckom, slovačkim reprezentativcem i stoperom Atletico Madrida.

Jakirovića su mnogi poznati mediji već uvrštavali u najveće talente nove generacije. Što se tiče reprezentacije, igrao je za razne selekcije Hrvatske (od U-15 do U-19). Budući da ima dvojno državljanstvo, jednoga dana može nastupati za Bosnu i Hercegovinu.