Thierry Henry: Mbappe je MVP, no Olise daleko najvažniji igrač

Francuska je s 3-0 bila bolja od Švedske u šesnaestini finala Svjetskog prvenstva. Dva gola u slavlju zabio je Mbappe, dok je jedan zgoditak postigao Barcola.

Sjajnu utakmicu odigrao je Michael Olise, igrač Bayerna koji je dva puta asistirao. Skupio je tako pet asistencija na ovom turniru, što ga čini najboljim razigravačem zasad. O njegovom značaju govorio je Thierry Henry, bivši reprezentativac Francuske.

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- Prije svega želim naglasiti njegovo kretanje bez lopte. Obično kad ste dobar tehničar, zapostavite svoje dužnosti u obrani, ali on ne. On je čudovište. Razmišlja o igri na drugačiji način i vidi ono što drugi ne vide. Nekad se naživcira jer ne vide svi igru onako kako bi on htio - istaknuo je Thierry Henry koji je vodio francusku U-21 reprezentaciju.

- Imao sam čast trenirati ga i morao sam se suzdržavati da ne pokažem preveliko oduševljenje na treningu. Kylian Mbappe će uvijek biti MVP jer ima brojke koje nitko ne može nadmašiti, ali Michael Olise je najvažniji igrač ove Francuske - rekao je Henry.

Inače, Olise je u Bayernu prošle sezone imao impresivne brojke. Postigao je 22 gola uz 31 asistenciju i u svoje redove ga navodno želi dovesti Real Madrid.