Thomas Müller (36) potpisao je novi ugovor s Vancouverom

Vancouver Whitecaps, aktualni MLS doprvak, službeno je objavio da će i iduće sezone u tom klubu igrati 36-godišnji nogometaš Thomas Müller. Nekoliko dana nakon što je Vancouver poražen u finalu MLS lige od Inter Miamija kanadski je klub objavio da je Müller produljio ugovor na još jednu sezonu.

"Müller još ima želju i potrebu za dokazivanjem. Želi se poboljšati i želi pomoći našem klubu", izjavio je nakon ovog potpisa trener Vancouvera, danski strateg Jesper Sorensen.

Müller je ove godine došao u Vancouver iz Bayerna, jedinog kluba u kojem je ranije igrao tijekom karijere. Za Vancouver je odigrao sedam utakmica u MLS ligi te je zabio sedam golova. Profesionalnu karijeru je počeo u drugoj momčadi Bayerna 2007., a u prvoj je momčadi od 2008. godine. Za Bavarce je odigrao više od 500 utakmica u Bundesligi, a zabio je okruglih 150 golova.

Foto: Nathan Ray Seebeck

Njegova plaća od 1,44 milijuna dolara (oko 1,34 milijuna eura) svrstava ga tek na 80. mjesto u ligi. Razlog leži u strukturi ugovora. Müller u sezoni 2025. ne zauzima mjesto "designated playera", što klubu omogućuje veću fleksibilnost unutar platnog limita. Očekuje se da će se to promijeniti već 2026. , kada će aktivacijom klauzule u ugovoru postati "designated player", a njegova plaća značajno porasti.

Kroz nastupe u Bayernu Müller je postao najbolji njemački strijelac i asistent u povijesti Lige prvaka s 57 pogodaka i 30 asistencija. Za njemačku reprezentaciju je odigrao 131 utakmicu uz 45 golova. Njegov je Vancouver tijekom vikenda poražen u finalu MLS lige od Inter Miamija, momčad koju predvodi Argentinac Lionel Messi slavila je s 3-1.