Thomas Tuchel: Zašto bih svojim igračima govorio da se povuku radi odmora? To je ludost...

Engleskim igračima i klubovima za koje nastupaju ne bi smjelo biti dopušteno birati u kojim će utakmicama tijekom reprezentativne stanke sudjelovati, izjavio je engleski izbornik Thomas Tuchel. Engleska će odigrati četiri utakmice Lige nacija tijekom produljenog reprezentativnog ciklusa. Tuchelova je momčad u subotu izgubila od svjetskih prvaka Španjolaca (3-2) u prvoj od tih utakmica.

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Sljedeće na rasporedu su gostovanja kod Češke u utorak i Hrvatske u subotu, nakon čega 6. listopada slijedi uzvrat protiv Čeha na domaćem terenu. Zbog zgusnutog rasporeda pojavili su se zahtjevi da se pojedinim igračima, koji su zbog Svjetskog prvenstva imali kratku ljetnu stanku, omogući odmor.

- Ne primam pozive trenera iz Premier lige. Nikada nisam zvao nijednog izbornika reprezentacije (dok sam radio u klupskom nogometu). Ne mogu upravljati minutažom igrača. To je jednostavno nemoguće. Zašto bih to radio i stvarao igračima dojam da je u redu povući se, odigrati samo poluvrijeme ili propustiti utakmicu radi odmora? Nikada to ne bih učinio. To je ludost, odgovorio je Tuchel novinarima na pitanje jesu li ga kontaktirali treneri klubova.

Foto: David Klein

- Želimo pobijediti u sljedećoj utakmici. Idealan scenarij bio bi nastaviti istim ritmom, iznova i iznova. S najmanje šest ili sedam igrača koji bi ponovno krenuli od prve minute - kako bismo im prepustili odgovornost i kako bi osjetili da im vjerujemo, dodao je.

Tuchel je najavio da će njegova momčad ići na sve ili ništa protiv Češke u utakmici koja se u utorak igra na stadionu Fortuna Arena u Pragu.

- Nema mjesta kalkuliranju s minutažom igrača niti štednji snage. Važno je kako momčad želi igrati, kako mi želimo igrati - stoga, krenimo.