Thompson priredio senzaciju: Izbacio Nadala iz Brisbanea

Australski tenisač Jordan Thompson (ATP - 55.) razveselio je svoje navijače u Brisbaneu, a rastužio milijune koji su navijali za Rafaela Nadala pobijedivši velikog Španjolca s 5-7, 7-6 (6), 6-3 spasiviši tri meč-lopte u drugom setu.

Gotovo tri i pol sata je trajao dvoboj u kojem je Nadal bio na putu prema polufinalu nakon što je osvojio prvi set (7-5) te prvi vodstvu 5-4 u drugom došao do prve meč-lopte kad je Thompson bio na servisu. Australac se izvukao i potom odveo set do 'tie-breaka'.

Foto: VIOLETA SANTOS MOURA/REUTERS

U njemu je Nadal poveo 6-4 i izborio nove dvije meč-lopte. Na prvu je Nadal pogriješio kad je Thompson bio na servisu, a ostao je bez realizacije i kad je on preuzeo početni udarac. Thompson je došao do 6-6, a onda je osvojio i sljedeća dva poena te odveo meč do trećeg seta.

Kad je 29-godišnji Australac drugi put u meču slomio Nadalov servis i poveo 3-1, a potom i potvrdio 'break' za vodstvo 4-1, Španjolac je zatražio pomoć fizioterapeuta koja mu je pružena izvan terena. Thompson se nije dao smesti. Sigurno je držao stečenu prednost do servisa za pobjedu. Na prvu Thompsonovu meč-loptu odigrana je najduža izmjena u meču, a završila je Nadalovom pogreškom za najveću pobjedu u karijeri australskog reprezentativca u pojedinačnoj konkurenciji.

Foto: LOREN ELLIOTT/REUTERS

Thompson će u subotu pokušati doći do svog trećeg pojedinačnog finala na ATP Touru. S druge strane mreže će stajati drugi nositelj Bugarin Grigor Dimitrov (ATP - 14.) koji je lakoćom sa 6-1, 6-4 svladao domaćeg predstavnika Rinkyja Hijikatu (ATP - 71.).

Prvi nositelj i osmi tenisač svijeta Danac Holger Rune je u dva seta sa 6-2, 7-6 (6) svladao Australca Jamesa Duckwortha (ATP - 116.), a suparnik u polufinalu bit će mu Rus Roman Safiulin (ATP - 39.) koji je sa 7-6 (4), 6-2 pobijedio Talijana Mattea Arnaldija (ATP - 44.).