Tiago Dantas: Ovo je vjerojatno najjači suparnik s kojim smo se susreli ove sezone, uz Šahtar

Rijeka je izgubila doma od Strasbourga (1-2) u prvoj utakmici osmine finala Konferencijske lige, a asistent kod jedinog gola domaćina Tiago Dantas podijelio je svoje dojmove.

- Igrali smo odlično, znali smo koliko će biti teško, imaju nevjerojatno dobre igrače, tehnički i fizički. Ovo nam je bila jedna od najboljih utakmica sezone, iako smo izgubili. U drugoj je utakmici sve otvoreno, imamo ambiciju proći u četvrtfinale. Prvi gol došao je nakon pogreške, nesporazuma naših igrača i odlične egzekucije Panichellija, kao što se i očekivalo od njega - započeo je za Arenu sport nakon utakmice pa nastavio:

- Imali smo šanse, ali onda smo napravili veliku tehničku pogreršku jer smo htjeli nadigravati se pa smo primili drugi gol. Ali pokazali smo svih ovih mjeseci da se nikad ne predajemo, ni kod 0:2, vjerujemo u sebe. Ovo je vjerojatno najjači suparnik s kojim smo se susreli ove sezone, uz Šahtar. Plan je bio fantastičan, svaka čast stožeru, napravili su sjajan posao, analizirali ih, kako da ih zaustavimo, te s tim planom imamo šanse proći.

Rijeka: HNK Rijeka protiv RC Strasbourg u osmini finala UEFA Konferencijske lige | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Dantas je posebno pohvalio atmosferu na Rujevici.

- Kao uvijek na Rujevici svim je suparnicima teško, nama pomaže, obožavamo atmofseru ovdje. Nadam se da ćemo im priuštiti još europskih večeri - zaključio je Rijekin veznjak.

Rijeka: HNK Rijeka protiv RC Strasbourg u osmini finala UEFA Konferencijske lige | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Dantas je ove sezone odigrao 40 utakmica za Riječane i zabio osam golova, uz 10 asistencija.