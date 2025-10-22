'Tigrovi' bolji od 'Lisica'! Sergej Jakirović s tribina gledao kako Hull dolazi do velike pobjede

Hull City, pod vodstvom hrvatskog stručnjaka Sergeja Jakirovića, uhvatio je dormj engleskom Championshipu. U utorak navečer na MKM stadionu upisali su treću uzastopnu pobjedu, svladavši favorizirani Leicester City rezultatom 2-1, čime su se dodatno približili pozicijama koje vode u doigravanje za Premier ligu.

Junak večeri bio je kanadski reprezentativac Liam Millar, koji je postigao pogodak u svom prvom nastupu u početnoj postavi nakon više od godinu dana pauze zbog teške ozljede prednjeg križnog ligamenta. Već u šestoj minuti, Millar je prekrasnim udarcem s ruba kaznenog prostora doveo Hull u vodstvo. Dominaciju Jakirovićeve momčadi u prvom poluvremenu potvrdio je Joe Gelhardt u 31. minuti, pospremivši u mrežu niski ubačaj Ryana Gilesa za 2-0. Zanimljivo, trener Jakirović je utakmicu pratio s tribina zbog suspenzije.

Leicester se vratio u igru u drugom poluvremenu fantastičnim pogotkom Aarona Ramseyja u 67. minuti. Gosti su do kraja utakmice dominirali posjedom i stvarali pritisak, a najbliže izjednačenju bili su u sudačkoj nadoknadi kada je udarac Harryja Winksa zaustavila greda. Ipak, obrana Hulla, na čelu s hrvatskim vratarom Ivorom Pandurom, izdržala je sve nalete i osigurala pobjedu. Ovim trijumfom, trećim zaredom s jednim golom razlike, Hull City se popeo na sedmo mjesto na ljestvici, dok je Leicester pao na osmo. Pobjeda je tim veća jer je ostvarena bez najboljeg strijelca Olija McBurnieja, koji je izostao zbog lakše ozljede koljena.

Nakon pobjeda protiv Sheffield Uniteda, Birminghama i sada Leicestera, Tigrove čeka novi domaći ispit. Već u subotu, 25. listopada, na MKM stadion stiže Charlton Athletic. slijede dva teška gostovanja početkom studenog kod Norwich Cityja i Derby Countyja.