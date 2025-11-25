Problem između trenera i kapetana u Hajduku nastoje riješiti tihom diplomacijom, razgovorima daleko od očiju javnosti i bez očitovanja o onome što su odlučili. Sve što rade zasad ostaje unutar zidova Poljuda.
Tiha diplomacija na djelu. Slučaj Livaja - Garcia test je Hajdukove stabilnosti i homogenosti kluba
Hajduk je pretrpio bolan poraz u jadranskom derbiju, sama činjenica da je to rekordan poraz u povijesti prvenstvenih natjecanja od neovisnosti dovoljna je za zabrinutost svekolikog hajdučkog puka, a pogotovo nakon što je trener Gonzalo Garcia otkrio što se događalo između njega i Marka Livaje u poluvremenu. Ali ako se nakon utakmice dogodilo nešto pozitivno, onda je to činjenica da je klub uspio zadržati homogenost. U nekim ranijim kriznim situacijama problem bi eskalirao zbog izostanka ili neadekvatne reakcije, sjetimo se mandata Ivana Leke kada su čelnici kluba pokušavali umjetno plasiranim vijestima umanjiti problem i stanje u klubu prikazati idiličnim a par tjedana kasnije Leko je ipak morao otići. Ili sukoba između Gennara Gattusa i Ivana Perišića...
