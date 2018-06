Tihi majstor: Uzor mu Zidane, a majka temelj velike karijere

Sedam godina čekao je Milan Badelj da osjeti slast postizanja gola za Vatrene. Najzagriženiji kvizaši sjećaju se gola na Malti 2011. u 3-1 pobjedi, a šira publika pamtit će onaj u Rostovu Islanđanima za 2-1.

I to je bio njegov debi na Mundijalima u 29. godini. Bio je Milan na Mundijalu 2014. u Brazilu, ali nije ulazio u igru.

Nije to bio kompletan učinak bivšeg veznjaka Dinama, HSV-a i Fiorentine - dodao je Miki iz Gajnica i asistenciju za pobjedu. Dobra lopta, baš ona znalačka, pronašla je Ivana Perišića koji je u svom stilu propuhao Halldórssona za našu pobjedu.

Režiser Miki u potrazi je za novim klubom. Ugovor s Fiorentinom je istekao, Milan je napustio Firencu nakon što je tri mjeseca bio njen kapetan.

Napoli, Milan i Roma stoje u redu zainteresiranih i sva je prilika da će Badelj ostati u Serie A. Posebno nakon kvalitetne partije na Mundijalu.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Milan Badelj nogomet je počeo igrati u klubu Ponikve u Gajnicama na stadionu koji se nalazi u blizini njegove kuće, a otkrio je na početku karijere kako bez majke ne bi uspio u nogometu.

- Najzaslužnija za moj nogometni put je mama. Iako nikad nije osobito pratila nogomet, uvijek bi sa mnom izlazila van i nosila loptu koju sam u Gajnicama udarao od jutra do mraka. U Ponikvama sam počeo trenirati sa šest godina, a koliko sam bio zaluđen nogometom već u toj ranoj dobi, možda najbolje pokazuje to što su me odbijali dvije godine jer sam bio premalen i nisu imali tako male uzraste u klubu - rekao je za Nacional prije deset godina.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Nogometni uzori na startu karijere bili su mu Zinedine Zidane i Francesco Totti, nešto kasnije Luka Modrić i Niko Kranjčar. Poznat je i po tome što ima - astmu.

- Znam da to piše, ali ja nemam nikakvih zdravstvenih tegoba. Valjda to nije oblik astme koji bi mi stvarao probleme. Jedino mi se u svibnju pojavi alergija - rekao je za Slobodnu Dalmaciju svojevremeno.

Na samom startu karijere oduševio je skromnošću nakon utakmice sa Spartom Prag (3-3).

Bila su gotovo dva sata ujutro, a umorni Milan Badelj s osmijehom na licu gurao je goleme limene “kante” sa sportskom opremom, zajedno s Ivanom Kelavom.

Oni su najmlađi i njihov je posao - skupa s Lovrenom - brinuti se da kompleti dresova, kopačke i lopte stignu do vozača Mileta pa završe dolje, u bunkeru Dinamova autobusa.

S Dinamom je osvojio četiri naslova prvaka, tri kupa i jedan superkup.

POGLEDAJ NAVIJAČKI HIT: MOJA CROATIA

Sada napokon i ti možeš nositi majice iz najslušanijeg navijačkog spota "Moja Croatia". Od danas ih možeš kupiti na stranici ŽUTI KLIK.

Zgrabi svoju majicu što prije jer zalihe su ograničene!

Tema: Svjetsko nogometno prvenstvo - Rusija 2018.