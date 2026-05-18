Tin Srbić: Odmah bih se ubio da moram bježati po Kazahstanu

Srebrni hrvatski olimpijac iz Tokija na preči, bivši svjetski i europski gimnastički prvak Tin Srbić (29) govorio je o problemima u njegovu sportu, ali i aferi koja potresa cijeli domaći sport, izvlačenje novca iz sportskih saveza, poglavito Hrvatskoga skijaškog saveza, iz kojega je nestalo 30 milijuna eura.

- To je sramota za cijelu zemlju, a ne samo za sport. Mozak mi radi na frekvenciji gdje ne mogu shvatiti da netko to može napraviti. Nisam na planeti na kojoj se to radi, stvarno. Ne znam kako ti nije žao?! Ali ti ljudi koji to rade, nitko me ne može uvjeriti da su sretniji nego ja, nema šanse. Ideš spavati i bojiš se hoće li te netko skužiti da ti nešto radiš što ne smiješ raditi. Pa kako to može biti lijep život - rekao je Srbić za podcast Sportskih novosti.

- Ili, ne znam, da moram bježati po Kazahstanu. Ubio bih se odmah, šta da radim. Ne želim takav život živjeti. Sve se vraća, sve se plaća. Ima nešto veće od nas koje ti vrati energiju kakvu daješ. Ne želim nikom zlo, nisam takav čovjek. Dobro je da se otkrilo da se stvari poboljšaju. Za nas vrhunske u olimpijskom odboru stvarno je dobro, nije grozno. OK, može biti bolje. Nadam se da će i zbog ovoga odsad biti bolje - nastavio je.

Inače, Hrvatska honorira zlato na Olimpijskim igrama s 40.000 eura, dok je u susjednim zemljama situacija bitno drugačija. U Sloveniji daju 70.000 eura, u Mađarskoj i Italiji po 180.000, u Srbiji 200.000.

- Nitko mi "nemre" objasniti zašto nemamo više od toga. To je smiješno s obzirom na to koliki je proračun, pa nećeš osvojiti 15 milijuna olimpijskih medalja pa da moraš podijeliti ne znam koliki novac. Osvojit ćeš ih pet do 10 uvrh glave, teško da možemo više po pojedinim Igrama. Nadam se da ćemo moći više, ali sad ću ja bubnuti iznos, 500.000 eura za zlato. Osvojit ćeš jedno ili dva zlata, nećeš ih osvojiti 10, pa da se ti sportaši s tim novcima ipak nešto osiguraju u svom životu, da si kupe stan, primjerice . rekao je Srbić i istaknuo:

- Neću reći da je to sramotno, nego mi nije jasno. Nikad to nisam uspio shvatiti. Čekaj, da nitko nikad od onih koji je došao na vlast nije rekao: "Dajte ljudi, ajmo to promijenit, ovo nije dobro". Ne prozivam nikoga i uvijek govorim da mi je drago kakav život imam i da mi to nije najbitnija stvar na svijetu, ali bilo bi lijepo da si mogu još neke ekstra stvari osigurati u životu. Nije ovo neki apel, ali dajte ljudi...