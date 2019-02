Tinder mu gori uoči utakmice s Interom: Tražim manekenku...

U Milanu sam samo dvije noći, tražim svoju manekenku, poruka je koja se pojavila na Tinderu, na profilu koji navodno pripada igraču bečkog Rapida.

Rapid igra s Interom u četvrtak u Europskoj ligi, a igrač kojeg su prozvali se zove Philipp Schobesberger. Čim su poruku 'skužili' Talijani, krenula je zezancija na račun Austrijanca koji je posjet gradu mode odlučio iskoristiti za privatne interese.

Il centrocampista del Rapid Vienna Philipp Schobesberger, in Italia per la sfida di Europa League contro l'Inter, ha decisamente altre priorità. Su Tinder ha infatti scritto: “Sono a Milano solo per due notti, quindi meglio che siate veloci. Sto cercando la mia modella”. BRAVO. pic.twitter.com/hunzAHqlWf

Talijanski mediji tvrde da profil na aplikaciji za dejtanje sigurno pripada austrijskom veznjaku, iako nije istaknuto njegovo prezime. Podudaraju se ime, dob, kao i fotografija koja je s prve utakmice protiv Intera koju su Talijani dobili 1-0. U obranu svog igrača je odmah stao Rapid.

- Žao nam je, ali Philipp Schobesberger nije na Tinderu - u jako je sretnoj vezi već osam godina! - stoji u poruci bečkog kluba na Twitteru.

Sorry @Gazzetta_it - Philipp #Schobesberger doesn‘t attend at #tinder - very happy relationship since 8 years! https://t.co/bK12vuZcdB