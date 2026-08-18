Tisuću Ludbrežana dočekalo je zlatnu Saru, baka Nevenka za 24sata: 'Oduvijek je vrijedna'

Ni sitna kišica, koja je baš izabrala utorak kada je zlatna Sara Kolak dobila "svoj“ Sportski park u Ludbregu, nije zaustavila više od tisuću ljudi koji su navečer došli pozdraviti svoju sugrađanku.

Na putu prema sportskom parku Sara je prolazila kroz špalir Ludbrežana. Od najmlađih, koji tek sanjaju svoje sportske snove, do najstarijih koji su joj željeli stisnuti ruku i čestitati. A onda ju je u mnoštvu čekao zagrljaj drukčiji od svih ostalih.

Sara je ugledala baku Nevenku Kolak i poletjela joj u naručje. Bio je to dug i emotivan zagrljaj bake i unuke, zagrljaj za koji nam je baka Nevenka rekla da ih prati od Sarina rođenja.

- Naravno da sam sretna i ponosna na sve što je do sada napravila. Napravila je puno, a to se najbolje vidi po broju ljudi koji su je večeras došli pozdraviti. Od njezina rođenja sam uz nju. Ona mi je prvo unuče i zato smo bile posebno vezane. Otac joj je bio na ratištu i možete zamisliti kako je tada bilo - kazala je za 24sata baka Nevenka.

Ludbreg: Svečano otvoren Sportski park Sara Kolak | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

I dok je Ludbreg u Sari godinama gledao olimpijsku pobjednicu i jednu od najboljih hrvatskih atletičarki, baka u njoj nikada prvenstveno nije gledala sportašicu.

- Ja nju ne gledam kao sportašicu, iako je sve što je postigla izborila svojim radom. Za mene je ona prije svega moja Sara. Uvijek je bila mirna, poslušna, vrijedna i draga osoba. A da je ljudi vole, vidi se i večeras - rekla je.

Nakon zagrljaja baka je svoju mezimicu prepustila Ludbrežanima.

A njih je bilo više od tisuću u gradu koji, kako je rekao gradonačelnik Dubravko Bilić. Grad blizu devet tisuća stanovnika.

Sara i Bilić zajedno su prerezali vrpcu na ulazu u novi Sportski park Sara Kolak, koji se prostire na oko 50.000 četvornih metara. Vidno dirnuta dočekom svojih sugrađana, Sara je u pojedinim trenucima, odgovarajući na novinarska pitanja, bila na rubu suza.

Ludbreg: Svečano otvoren Sportski park Sara Kolak | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Nakon što je otkrila grafit, rad koprivničkog grafitera Dine Cvetinića, pogledala je prema okupljenim mladim sportašima i poslala im poruku.

- Možda smo mali, ali smo veliki. Znam da ste mi podrška i da uvijek navijate za mene. Lijepo vas je vidjeti, posebno toliko malih sportaša. Nadam se da ćete, kada budete prolazili kraj ovog grafita i kad god vam bude teško, pomisliti da uz podršku, puno vjere u sebe i svoje snove možete sve. Ima teških trenutaka i dana, ali nikada nemojte prestati vjerovati u sebe i nemojte odustati od svojih snova - poručila je Sara.

Na pitanje što bi danas poručila onoj maloj Sari koja je tek počinjala sanjati velike sportske snove, odgovorila je:

- Rekla bih joj da nikada ne izgubi veselje prema sportu, da uvijek vjeruje u sebe, da ne odustaje i da bude strpljiva. A bome sam bila strpljiva ovih deset godina. Priča se sada nekako zaokružila. Puno sam naučila i voljela bih da se svi, mali i veliki, kada im bude teško, sjete ovoga i vide da je sve moguće ako sanjaš i vjeruješ u sebe - rekla je.

Ludbreg: Svečano otvoren Sportski park Sara Kolak | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Svečanost je prvotno bila zamišljena kao obilježavanje deset godina od Sarina olimpijskog zlata iz Rio de Janeira. No u međuvremenu se pojavio još jedan, sasvim zlatan razlog za slavlje – europsko zlato iz Birminghama.

Tako je deset godina nakon najvećeg trenutka njezine karijere Sara Kolak dobila park koji nosi njezino ime. A možda je cijelu večer najbolje opisao upravo onaj prvi zagrljaj, zagrljaj bake Nevenke i njezine Sare koji je počeo davno prije olimpijskih i europskih medalja.