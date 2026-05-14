Titula stiže na Poljud! Igračice Hajduka su prvakinje Hrvatske

Nogometašice Hajduka ostvarile su najveći uspjeh u povijesti kluba. Pobjedom u zaostalom susretu osmog kola Lige za prvaka protiv Međimurja u Čakovcu, "bijele" su i matematički osigurale svoj prvi naslov prvakinja Hrvatske, i to tri kola prije kraja prvenstva!

Ekipa trenera Damira Matulovića pitanje pobjednika riješila je već u prvom poluvremenu i zabila sva četiri gola. Seriju je otvorila Branka Bagarić u 24. minuti, a samo osam minuta kasnije Ana Bakalar bila je precizna s bijele točke za 2-0. Do kraja poluvremena, Bagarić je svojim drugim golom u 40. minuti povisila na 3-0, da bi točku na "i" stavila Barbara Živković minutu kasnije za konačnih 4-0.

Ovom pobjedom Hajdučice su stvorile nedostižnu prednost od deset bodova ispred drugoplasiranog Dinama, čime je slavlje moglo započeti. Titula je kruna sezone u kojoj su Splićanke pokazale iznimnu kvalitetu i pobjednički mentalitet, a ključne korake prema naslovu napravile su u nedavnim derbijima, pobjedama protiv Agrama i izravnog konkurenta Dinama. Ovaj povijesni uspjeh stigao je u manje od pet godina postojanja ženske sekcije kluba, osnovane sredinom 2021. godine.

Osim nacionalne titule, nogometašice Hajduka osigurale su i plasman u kvalifikacije za Uefinu Ligu prvakinja, što otvara novo, europsko poglavlje za klub.