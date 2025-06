Tko čeka Hrvatsku? Selekcija sa zvijezdama u naletu i bizarnim crnim nizom u kvalifikacijama

Češka nogometna reprezentacija, momčad bogate tradicije i neosporne kvalitete, ponovno privlači pažnju europske nogometne javnosti. S novim izbornikom, razigranim napadačkim arsenalom i stopostotnim učinkom na startu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2026., Česi s velikim ambicijama gledaju prema budućnosti, a jedan od ključnih izazova na tom putu bit će i dvoboj protiv Hrvatske u Osijeku.

Juriš na startu kvalifikacija

Češka je furiozno krenula u kvalifikacijski ciklus za Svjetsko prvenstvo koje će se 2026. godine održati u SAD-u, Kanadi i Meksiku. U prva tri kola ostvarili su maksimalnih devet bodova, demonstriravši snagu i efikasnost. Kvalifikacije su otvorili pobjedom protiv Farskih Otoka (2-1), zatim su uvjerljivo nadigrali Gibraltar u gostima (4-0), da bi potom u Plzenju svladali i Crnu Goru Roberta Prosinečkog 2-0. Golove protiv Crnogoraca zabili su bundesligaški igrači Adam Hložek i Patrik Schick.

Hrvatska nogometna reprezentacija će Češku ugostiti na osječkoj Opus Areni u ponedjeljak (20.45). Ta bi utakmica mogla biti presudna za prvo mjesto u skupini i izravan plasman na Mundijal. Uzvratni susret na rasporedu je 9. listopada 2025. u Češkoj.

Foto: David W Cerny

Povijest dvoboja

Hrvatska i Češka do sada su odigrale četiri međusobne utakmice, a bilanca je na strani Hrvatske s jednom pobjedom, dok su tri susreta završila neriješenim ishodom. Češka još čeka na prvu pobjedu protiv "vatrenih".

Prvi susret zbio se davne 1996. u finalu Kupa kralja Hassana II. u Maroku, gdje je nakon 1-1 Hrvatska slavila boljim izvođenjem jedanaesteraca 5-2. Prijateljska utakmica odigrana u Puli 2011. godine donijela je uvjerljivu pobjedu Hrvatske od 4:2.

Posebno dramatični bili su okršaji na europskim prvenstvima. Na Euru 2016. u Francuskoj, u Saint-Étienneu, Hrvatska je dominirala i vodila 2-0 golovima Perišića i Rakitića. No nakon ozljede Luke Modrića i prekida zbog navijačkih izgreda, Češka se čudesno vratila i golovima Škode te Necida iz jedanaesterca u sudačkoj nadoknadi izborila konačnih 2-2. Na Euru 2020., odigranom 2021. godine, susret u Glasgowu također je završen bez pobjednika, 1-1, a strijelac za Hrvatsku bio je Ivan Perišić, dok je za Čehe pogodio Patrik Schick iz penala.

Saint-Etienne: Hrvatski "navija?i" na teren bacili baklje pa se me?usobno potukli | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Ključni igrači pod Hašekovim vodstvom

Izbornik Ivan Hašek (61), koji je preuzeo kormilo reprezentacije u siječnju 2024., ima na raspolaganju izuzetno potentan napadački kadar, što mu stvara slatke brige. Patrik Schick (29), napadač Bayer Leverkusena, potvrdio je klasu s 21 golom u Bundesligi. Tomáš Chorý (30) iz Slavije Prag dodao je 14 golova i 4 asistencije. Pavel Šulc (24) iz Viktorije Plzen proglašen je MVP-om češkog prvenstva s 15 golova i devet asistencija, dok je Vasil Kušej (25), također iz Slavije Prag, zabilježio 13 golova i 9 asistencija. Tu je i mladi Adam Hložek (22), također iz Bayer Leverkusena, koji je već pokazao svoj veliki potencijal.

Okosnicu momčadi čine i iskusni igrači poput kapetana Tomáša Součeka (30, West Ham United), njegovog klupskog suigrača Vladimíra Coufala (32), te Alexa Krála (27, Union Berlin). U nedavnoj pobjedi protiv Crne Gore, Hašek je na teren poslao sljedeću postavu u formaciji 4-2-3-1: Kovář - Coufal, Holeš, Krejčí, Zelený - Souček, Červ (od 46. Sadílek) – Černý (od 77. Kušej), Šulc (od 90. Král), Hložek (od 28. Provod) - Schick (od 77. Chorý).

Foto: David W Cerny

Povratak iskusnog trenera

Ivan Hašek (60) vratio se na klupu češke reprezentacije po drugi put, nakon što ju je kratko vodio 2009. godine. Bivši kapetan Čehoslovačke, za koju je nastupio 54 puta i bio dio momčadi koja je stigla do četvrtfinala Svjetskog prvenstva 1990., potpisao je ugovor do kraja kvalifikacija za SP 2026., s mogućnošću produženja u slučaju plasmana. Hašek je naslijedio Jaroslava Šilhavýja, koji je odstupio unatoč plasmanu na Euro 2024., zbog kritika na račun igre. Hašekovo trenersko iskustvo uključuje i vođenje Sparte iz Praga do dva naslova prvaka te angažmane u Francuskoj (Strasbourg), na Bliskom Istoku i u Africi, uključujući i izborničku funkciju u Libanonu.

Foto: David W Cerny

Zanimljivosti iz bogate češke povijesti

Češka nogometna povijest izuzetno je bogata. Kao dio Čehoslovačke, osvojili su Europsko prvenstvo 1976. godine, pobjedom u finalu protiv Zapadne Njemačke nakon čuvenog Panenkinog jedanaesterca. Kao samostalna država, Češka je bila viceprvak Europe 1996. u Engleskoj, predvođena generacijom Pavela Nedvěda, Karela Poborskog i Patrika Bergera. Legendarni vratar Petr Čech, s rekordna 124 nastupa, i Jan Koller, najbolji strijelac u povijesti reprezentacije s 55 golova, samo su neka od velikih imena koja su pronijela slavu češkog nogometa.

Zanimljivo je da Česi, unatoč uspjesima na Eurima (polufinale 2004., četvrtfinale 2012. i 2020.), nisu nastupili na Svjetskom prvenstvu još od 2006. i silno žele prekinuti taj negativni niz. Kroz povijest su se pokazali kao "ubojice Nizozemaca", često pobjeđujući "oranje" i kada nisu bili favoriti.

Nezaobilazna je i poveznica s Hrvatskom kroz kulturu piva. Poznata praška pivnica "U Fleků" mjesto je gdje je 1911. osnovan Hajduk- Također, brojni velikani hrvatske povijesti, kulture i politike, poput Stjepana Radića, Augusta Šenoe i Josipa Jurja Strossmayera, obrazovali su se upravo u češkim zemljama.

Češka reprezentacija danas predstavlja spoj mladosti i iskustva, s jasnom vizijom i velikom željom za dokazivanjem na najvećoj sceni. Utakmica u Osijeku bit će pravi test njihovih mogućnosti, ali i prilika za hrvatske navijače da uživaju u sudaru dviju kvalitetnih i ambicioznih momčadi i da poguraju "vatrene" prema pobjedi koja bi mogla biti presudna u borbi za sjevernoamerički Mundijal.