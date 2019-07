'Tko god je iz Dinama došao u Rijeku, učinio je korak naprijed'

Rijeka na noge Dinamu dolazi jača nego što je bila prije dva mjeseca kada ga je pobijedila u finalu Kupa. Osim mladog Babića novih igrača nema, ali nije bilo ni prodaje, a oporavljeni su i cijele pripreme prošli jaki aduti kao primjerice jedan od riječkih Zagrepčana: Ivan Tomečak (29).

Jednom od ljubimaca riječke publike ovo je drugo riječko poglavlje nakon dvije godine (2013-2015) koje proveo na Kvarneru po dolasku iz Dinama, a prije inozemnih epizoda u Dnipru, Al Nassru, Club Bruggeu i Mechelenu.

- Dosta nas je iz Dinama došlo u Rijeku i svima se to pokazalo kao korak naprijed u karijeri. Definitivno nam paše kvarnerski zrak - smije se Tomečak kojeg, do dovođenja novog lijevog braniča i(li) oporavka Petra Mamića čeka 'krpanje' lijeve strane RI-obrane.

On pa šef Bišćan, Halilović, Capan te Pavičić, Murić, Mamić (ozlijeđeni ili nedovoljno spremni za subotnji sudar s Dinamom) Rijekina su okosnica sa jakim ZG-predznakom.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Tomečak se u Rijeku vratio zimus. Vratio i odmah ozlijedio pa je tek u finišu trofejne 2018/19-e zauzeo svoje mjesto u momčadi.

- Dosta je vremena proteklo u tom oporavku, ali dogodio se na vrijeme da igram finale Kupa te, što je najvažnije, sada bez ikakvih problema i sa 100% odradim cijele pripreme tako da u novu sezonu ulazim maksimalno spreman.

Naigrali ste se već za Rijeku protiv Dinama. Nose li ti derbiji, posebno u Maksimiru, za vas i dalje posebne emocije ili je ta priča iza vas?

- Definitivno iza. Utakmice s Dinamom su posebne jer to su derbiji s najjačom hrvatskom momčadi, ali taj posebni sentiment više ne igra ulogu. Oni su favoriti, ali Superkup, koliko god imao manju težinu od naslova ili Kupa, ipak predstavlja trofej koji ulazi u popis osvojenih Rijekinih pokala i mi idemo napraviti sve da to osvojimo. A da možemo, pokazali smo im prije dva mjeseca u Kupu.

Ne može se ne provesti neko vrijeme sa vama, a ne primijetiti vrhunsku i radnu atmosferu...

- Ja ovako dobru atmosferu još nikada u karijeri nisam doživio. Neka zvuči kao otrcana fraza, ali istina je 100%: i mi iskusniji i ova mladost koja se sve više ističe smo sjajna klapa. Bez obzira na neke generacijske odmake zajedno i izlazimo, stvarno smo povezana ekipa. Tu je, normalno, i strahovito važna Bišćanova uloga. Imamo trenera koji je definitivno vrh tog novog vala mladih hrvatskih stručnjaka. I to dokazuje iz sezone u sezonu.

Srećko Juričić i Ivan Mance rade 24 sata dnevno na prijelaznom roku, predsjednik Mišković grmi 'Prodavat ćemo, normalno da hoćemo... Jer moramo'! No zasad nema pomaka. Pa vas čeka ordiniranje po: lijevoj strani.

- Zna Bišćan, znaju suigrači, znaju i navijači: kako god i gdje god treba pomoći momčadi, ja sam tu. Naravno da mi je draže biti desno jer to je neka moja prirodnija pozicija, ali gdje me Igor stavi tamo ću igrati. A što se tiče prijelaznog roka... Barem za ovaj Superkup to što smo ostali na okupu je apsolutno pozitivno. Na žalost, nekoliko dečki je van stroja zbog ozljeda ili činjenice da nisu prošli pripreme nego igrali za mlade reprezentacije, ali u Maksimir dolazimo jaki i sa željom da uzmemo taj Superkup.

Još od 2013. jedan ste od ljubimaca, nekad Kantride, a danas Rujevice. Poruka navijačima?

- Da iza sebe nismo imali onako fenomenalno navijanje i onoliko navijača kao što je bilo na finalu Kupa u Puli pitanje je bi li uspjeli osvojiti trofej. Znači, poruka je jednostavna: učinite da nikome nije svejedno kad mora doći u Rijeku jer zna kakva ga grmljavina čeka s tribina Rujevice i nek' svi znaju da gdje god dođemo sa nama dolazi ta navijačka snaga. Rijeka je jaka, momčad, stožer, Uprava, cijeli klub gura zajedno prema gore. Dakle, itekako imaju za koga navijati, a nama trebaju. Treba nam ta podrška, treba nam taj poticaj s kojim smo daleko jači. Budite uz nas. Jer jako dobro znate da ćemo na svakoj utakmici, kao i na svakoj dosad, 'ići na glavu' za našu Rijeku - rekao nam je Ivan Tomečak.