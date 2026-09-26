Tko je Adriano Jagušić? 'Modri' ga otpisali zbog visine, a sada je srušio Mađare hat-trickom

Mladi hrvatski reprezentativac Adriano Jagušić bio je junak mladih 'vatrenih' u utakmici protiv Mađarske, a zahvaljujući njemu Hrvatska je došla do važne pobjede u borbi za plasman na Europsko prvenstvo sljedeće godine.

Hrvatska je u kvalifikacijskoj utakmici za EP pred domaćom publikom u Varaždinu pobijedila Mađarsku 3-1 na pogon mladog Jagušića koji je najprije škaricama zabio u 25. minuti, a onda je pogodio iz poluvoleja u 60. te je do hat-tricka došao u 84. minuti.

Počeci karijere i odlazak iz Dinama

Rođen 6. rujna 2005. godine u Koprivnici, Jagušić je prve ozbiljnije nogometne korake napravio u obližnjem mjestu Kloštru Vojakovačkom. Ime je dobio po brazilskom napadaču Adrianu, koji je početkom dvijetisućitih nastupao za Inter. Njegov otac Tihomir, nekadašnji golman u lokalnim klubovima, brzo je shvatio da dječak nema afiniteta prema golmanskoj poziciji, već da ga zanima igra u polju.

Osijek: Hrvatska protiv Turske za plasman na U-21 Europsko prvenstvo | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

​- Bila je jedna utakmica, stao je na gol. A nedaleko od igrališta cirkus. Krene brza akcija prema našim vratima, a malog nema. On se okrenuo prema tom blještavilu i jednostavno napustio gol. Tu sam odmah znao da od njega golmana nikad neće biti - prisjetio se njegov otac Tihomir.

Jagušićev put prema profesionalnom nogometu zahtijevao je obiteljska odricanja. Sedam godina proveo je u mladoj školi zagrebačkog Dinama. Majka Dubravka svakodnevno ga je vozila na treninge iz Podravine u Zagreb, zbog čega je dala otkaz na poslu. Ipak, u zagrebačkom klubu su ga otpisali, uz objašnjenje da je prenizak i fizički nedovoljno razvijen.

​- Nisam dobio konkretno objašnjenje, ali pretpostavljam da sam tada bio znatno fizički slabiji i imao ozbiljnih problema s rastom u odnosu na vršnjake. Došao sam u Koprivnicu, puno radio na sebi i na kraju se isplatilo - izjavio je Jagušić.

Rekordni transfer i vozačka dozvola

Povratak u Koprivnicu pokazao se kao dobar potez za njegovu karijeru. U prvoj momčadi Slaven Belupa debitirao je u kolovozu 2023. godine. Dobre igre privukle su pažnju, a Dinamo ga je pokušao vratiti u svoje redove. Ipak, koprivnički klub je odbacio tu ponudu jer su "modri" nudili iznos koji ih nije zadovoljio.

Osijek i Slaven Belupo sastali se u 18. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

U veljači 2026. godine uslijedio je transfer u Panathinaikos. Grčki klub platio je pet milijuna i dvjesto tisuća eura, uz dodatak bonusa i 20 posto od sljedeće prodaje. Tim poslom srušen je povijesni rekord, jer niti jedan igrač izvan velike četvorke hrvatskog nogometa nije skuplje prodan. Zanimljivo je i da Jagušić ima položenu C kategoriju te u šali nudi svoje usluge vožnje klupskog autobusa ako se glavni vozač razboli. Njegove vještine na terenu, pod vodstvom trenera Rafe Beniteza, sada su mu osigurale priliku za dokazivanje u inozemnom nogometu.

(uz korištenje AI-ja)