Tko je Andreas Schjelderup? Englezima je dao golčinu, a htjeli su ga Arsenal i Liverpool

Pogodak u 36. minuti četvrtfinala Svjetskog prvenstva protiv Engleske lansirao je 22-godišnjeg Andreasa Schjelderupa u nogometnu orbitu. Gol pogledajte OVDJE.

Norveška slavi novog heroja, krilnog napadača Benfice čije je ime odjednom na usnama svih nogometnih fanatika. No, njegov put do zvjezdanog trenutka bio je sve samo ne tipičan, obilježen zrelim odlukama, virtualnom slavom i tihom, ali nepokolebljivom posvećenošću.

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Put do zvijezda

Rođen u Bodøu, Schjelderup je nogometnu abecedu učio u omladinskom pogonu lokalnog velikana Bodø/Glimta. Njegov talent bio je toliko očit da su ga već s 15 godina pratili skauti najvećih europskih klubova. Imao je probe u Liverpoolu, Bayernu i Juventusu, no umjesto blještavila jedne od "liga petice", mladi Andreas je 2020. donio iznenađujuću, ali nevjerojatno zrelu odluku - odabrao je danski Nordsjælland. Razlog je bio jednostavan: želio je igrati, razvijati se i dobiti priliku koju u velikom klubu vjerojatno ne bi tako brzo dočekao. Taj se potez pokazao kao pun pogodak.

Foto: NATHAN RAY SEEBECK

Danska odiseja i virtualna slava

U Danskoj je eksplodirao. Sa samo 16 godina debitirao je za prvu momčad i ubrzo postao najmlađi strijelac u povijesti kluba. Njegov uspon nije prošao nezapaženo, kako u stvarnom, tako i u virtualnom svijetu. Zanimljivo, u vrijeme svog transfera u Benficu, Schjelderup je bio "najviše kupovani igrač" u popularnoj videoigri Football Manager 23. David Lind, FM-ov istraživač za Nordsjælland, objasnio je fenomen.

- Većina korisnika FM-a preferira igrače s više 'zelenih atributa', ocjena 16 od 20 i više. Schjelderup ima gotovo sve idealne atribute za krilo koje ulazi unutra -. Igranje u danskoj ligi učinilo ga je dostupnim i financijski prihvatljivim za virtualne menadžere diljem svijeta.

Njegov stvarni razvoj bio je jednako impresivan. Flemming Pedersen, tehnički direktor Nordsjællanda, otkrio je koliko je brzo nadmašio sva očekivanja.

​- Mislili smo da će mu trebati 12 mjeseci za prilagodbu prije nego što ga stavimo u prvu momčad. Pola godine prije zadanog roka, već je bio u prvom sastavu u siječnju 2021.

Foto: NATHAN RAY SEEBECK

Pedersen ističe njegovu nevjerojatnu radnu etiku i disciplinu.

​- Jako je dobar u radu na sebi. Koristi slušalice za virtualnu stvarnost kako bi zagrijao mozak različitim nogometnim situacijama prije treninga. Vrlo je, vrlo dobar prijatelj sa suigračima, ali istovremeno tih i discipliniran. Andreas nema potrebu isticati se. Ima toliko integriteta da se nikad ne razmeće.

Benfica i dokazivanje na velikoj sceni

Nakon briljantnih partija u Danskoj, u siječnju 2023. uslijedio je logičan korak naprijed. Benfica je pobijedila konkurenciju poput Liverpoola i Arsenala te ga dovela za 14 milijuna eura, uz klauzulu od 20 posto od idućeg transfera za Nordsjælland. Nakon početne prilagodbe, lisabonski klub ga je mudro poslao na posudbu natrag u Dansku za sezonu 2023./24., gdje je proglašen najboljim igračem proljetnog dijela sezone. Po povratku u Portugal, zgrabio je svoju priliku i postao jedan od ključnih igrača momčadi Rogera Schmidta.

Foto: NATHAN RAY SEEBECK

Stil igre: Spoj talenta i inteligencije

Schjelderup je napadač koji je najopasniji kada djeluje s lijevog krila ili kao "desetka". Tehnički je besprijekoran, s izvrsnom ravnotežom i sposobnošću da stvori prostor driblingom ili pametnim kretanjem bez lopte. Njegova najveća snaga je inteligencija; sposobnost da "uspori igru" kad ima loptu u nogama, što mu omogućuje donošenje ispravnih odluka pod pritiskom. Konstantno skenira teren, pronalazi "džepove" prostora između linija i tjera obranu na pogreške.

Analitička platforma Smarterscout potvrđuje njegov stil: ocjena 85 od 99 za volumen driblinga i nošenja lopte, uz natprosječnu sposobnost zadržavanja posjeda (66/99). Iako još mora raditi na kreaciji velikih šansi, njegov potencijal je neupitan. Mnogi ga uspoređuju sa sunarodnjakom Martinom Ødegaardom.

​- Postoje sličnosti između Ødegaarda i Andreasa. Može doseći barem istu razinu kao Ødegaard, rekao je Pedersen.

Foto: NATHAN RAY SEEBECK

Heroj nacije na Svjetskom prvenstvu

Njegov talent u potpunosti je došao do izražaja na Svjetskom prvenstvu 2026. Već je u osmini finala protiv Brazila pokazao klasu kada je ušao s klupe i s dvije asistencije namjestio oba gola Erlingu Haalandu za senzacionalnu pobjedu 2-1. No, trenutak koji ga je upisao u povijest norveškog nogometa dogodio se u četvrtfinalu protiv Engleske. Hladnokrvno je realizirao priliku u 36. minuti i donio Norveškoj ključno vodstvo, postavši tako simbol nove, hrabre generacije norveških nogometaša spremnih za najveće domete.

*uz korištenje AI-ja