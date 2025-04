Tko je Anthony Pavlešić? Mladi golman Bayerna u 'vatrenima': 'Oduvijek je nosio hrvatski dres'

Anthony Pavlešić (19), golman Bayerna, najnovije je pojačanje hrvatske mlade reprezentativne vrste. Golman rođen u australskom Fairfieldu odlučio je nakon razgovora s izbornikom U-21 reprezentacije Ivicom Olićem nastupati za zemlju svojih korijena.

Pavlešić je nogometni put započeo u Sydney Unitedu, nakon čega je prošao kroz omladinske pogone Western Sydney Wanderersa i Central Coast Marinersa. Njegov talent uočili su skauti Bayerna tijekom nastupa za australsku reprezentaciju, što je rezultiralo trogodišnjim ugovorom s bavarskim velikanom u lipnju 2023.

- Anthonyju sam prvi dres kupio kad je imao tri godine i to hrvatski. Nikad mu nisam poklonio australski - ističe za Sportske novosti njegov otac Stiven, čija obitelj vuče korijene iz Duge Rese.

Majka Linda, rođena Mihanović, također je hrvatskog podrijetla, a obitelj je održavala hrvatske običaje i pratila reprezentaciju. Anthony trenutačno nastupa za drugu momčad Bayerna u Regionalnoj ligi Bavarske. Stručnjaci ga uspoređuju s vrhunskim golmanima poput Jana Oblaka i Edersona i ističu visinu od 190 centimetara, kao i izvrsnu igru nogom.

Foto: Marcel Engelbrecht/DPA

- Jako je talentiran, a nama su potrebni kvalitetni mladi golmani. Drago mi je što je odabrao Hrvatsku, volio bih da se već u lipnju priključi mladoj reprezentaciji - kazao je izbornik Hrvatske U-21 Ivica Olić, koji se s mladićem susreo i na nedavnoj turneji u Katru, gdje je Pavlešić s Australijom U-23 pobijedio Hrvatsku 2-1.

Pavlešić trenutačno uči hrvatski jezik s privatnom učiteljicom u Münchenu, a nakon što je HNS skupio dokumentaciju, čeka se samo Fifino odobrenje za promjenu reprezentacije. Mladi golman već je nastupao za australske selekcije od U-17 do U-23, ali je njegova želja oduvijek bila braniti za zemlju svojih predaka. Ovaj transfer predstavlja još jedan uspješan primjer povezivanja hrvatske dijaspore s domovinom kroz nogomet iz zemlje "down under" koja je "vatrenima" dala Josipa Didulicu, Josipa Šimunića i Anthonyja Šerića.